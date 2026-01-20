Рейтинг@Mail.ru
СМИ: гренландцы и датчане скупают антиамериканскую версию бейсболки MAGA - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:27 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/beysbolki-2068937599.html
СМИ: гренландцы и датчане скупают антиамериканскую версию бейсболки MAGA
СМИ: гренландцы и датчане скупают антиамериканскую версию бейсболки MAGA - РИА Новости, 20.01.2026
СМИ: гренландцы и датчане скупают антиамериканскую версию бейсболки MAGA
Гренландцы и датчане скупают антиамериканскую версию популяризированной президентом США Дональдом Трампом бейсболки MAGA, расшифровывая аббревиатуру как Make... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T07:27:00+03:00
2026-01-20T07:27:00+03:00
сша
гренландия
америка
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068738931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_850d0dd4b9524f73f37897c42f52e7a1.jpg
https://ria.ru/20260120/grenlandiya-2068920758.html
https://ria.ru/20260120/grenlandiya-2068925195.html
сша
гренландия
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068738931_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a971e67f20310686744223dcc221071.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, гренландия, америка, дональд трамп
США, Гренландия, Америка, Дональд Трамп
СМИ: гренландцы и датчане скупают антиамериканскую версию бейсболки MAGA

AP: гренландцы и датчане скупают антиамериканскую версию бейсболки MAGA

© REUTERS / Marko DjuricaФлаг Гренландии на въезде в город Нуук
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Гренландцы и датчане скупают антиамериканскую версию популяризированной президентом США Дональдом Трампом бейсболки MAGA, расшифровывая аббревиатуру как Make America Go Away (в переводе с английского - "Пусть Америка уйдет"), передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Бейсболки с надписью Make America Go Away - пародия на лозунг Трампа Make America Great Again (в переводе с английского - "Сделаем Америку снова великой" - ред.) - приобрели популярность вместе с несколькими другими вариантами в соцсетях и на протестах, включая демонстрацию, прошедшую в выходные дни в морозную погоду в датской столице", - говорится в публикации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В МИД Дании заявили, что Трамп не добьется получения Гренландии
Вчера, 01:33
Проживающий в датском Копенгагене создатель бейсболки Йеспер Рабе Тоннесен рассказал агентству, что ему пришлось заказать производство нескольких тысяч новых бейсболок после того, как вся партия была раскуплена за одни выходные - по его словам, идея пришла ему после активизации в США риторики о приобретении Гренландии.
При этом Тоннесен также продает бейсболки с текстом Nu det Nuuk - игрой слов, отсылающей одновременно на фразу Nu det nok (в переводе с датского - "Хватит") и название гренландской столицы Нуук.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Гренландии заявили о неспособности Дании обеспечить безопасность острова
Вчера, 03:11
 
СШАГренландияАмерикаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала