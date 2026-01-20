СМИ: гренландцы и датчане скупают антиамериканскую версию бейсболки MAGA

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Гренландцы и датчане скупают антиамериканскую версию популяризированной президентом США Дональдом Трампом бейсболки MAGA, расшифровывая аббревиатуру как Make America Go Away (в переводе с английского - "Пусть Америка уйдет"), передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Бейсболки с надписью Make America Go Away - пародия на лозунг Трампа Make America Great Again (в переводе с английского - "Сделаем Америку снова великой" - ред.) - приобрели популярность вместе с несколькими другими вариантами в соцсетях и на протестах, включая демонстрацию, прошедшую в выходные дни в морозную погоду в датской столице", - говорится в публикации.
Проживающий в датском Копенгагене создатель бейсболки Йеспер Рабе Тоннесен рассказал агентству, что ему пришлось заказать производство нескольких тысяч новых бейсболок после того, как вся партия была раскуплена за одни выходные - по его словам, идея пришла ему после активизации в США риторики о приобретении Гренландии.
При этом Тоннесен также продает бейсболки с текстом Nu det Nuuk - игрой слов, отсылающей одновременно на фразу Nu det nok (в переводе с датского - "Хватит") и название гренландской столицы Нуук.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.