Бессент ответил на вопрос о новых санкциях против России
Бессент ответил на вопрос о новых санкциях против России - РИА Новости, 20.01.2026
Бессент ответил на вопрос о новых санкциях против России
Глава американского минфина Скотт Бессент, отвечая на вопрос о возможном рассмотрении Конгрессом США законопроекта о новых санкциях против России заявил, что... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:15:00+03:00
2026-01-20T17:15:00+03:00
2026-01-20T17:18:00+03:00
россия
конгресс сша
в мире
давос
скотт бессент
россия
давос
