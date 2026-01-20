Рейтинг@Mail.ru
Бессент ответил на вопрос о новых санкциях против России
17:15 20.01.2026 (обновлено: 17:18 20.01.2026)
Бессент ответил на вопрос о новых санкциях против России
Глава американского минфина Скотт Бессент, отвечая на вопрос о возможном рассмотрении Конгрессом США законопроекта о новых санкциях против России заявил, что... РИА Новости, 20.01.2026
россия, конгресс сша, в мире, давос, скотт бессент
Бессент ответил на вопрос о новых санкциях против России

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр финансов США Скотт Бессент на Всемирном экономическом форумев Давосе, Швейцария
Министр финансов США Скотт Бессент на Всемирном экономическом форумев Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр финансов США Скотт Бессент на Всемирном экономическом форумев Давосе, Швейцария
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Глава американского минфина Скотт Бессент, отвечая на вопрос о возможном рассмотрении Конгрессом США законопроекта о новых санкциях против России заявил, что надо посмотреть, "пройдет ли он".
"Это предложение, которое сенатор Грэм* представил сенату, и мы посмотрим, будет ли оно принято", - сказал Бессент, выступая на экономическом форуме в Давосе.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
Министр финансов США Скотт Бессент на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Бессент предостерег страны от ответных действий против США из-за Гренландии
Вчера, 16:40
 
РоссияКонгресс СШАВ миреДавосСкотт Бессент
 
 
