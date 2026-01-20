Рейтинг@Mail.ru
Китай лишился доступа к венесуэльской нефти, заявил Бессент - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 20.01.2026 (обновлено: 17:12 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/bessent-2069095728.html
Китай лишился доступа к венесуэльской нефти, заявил Бессент
Китай лишился доступа к венесуэльской нефти, заявил Бессент - РИА Новости, 20.01.2026
Китай лишился доступа к венесуэльской нефти, заявил Бессент
Китай лишился доступа к нефти из Венесуэлы, но продолжает покупать нефть у России и Ирана, утверждает глава минфина США Скотт Бессент. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:06:00+03:00
2026-01-20T17:12:00+03:00
в мире
сша
китай
венесуэла
россия
скотт бессент
министерство финансов сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069087318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d9c3f420bd17fe6f83fea4c1c4ea9e6.jpg
https://ria.ru/20260119/bessent-2068869508.html
сша
китай
венесуэла
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069087318_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_db700b45fa3e68d840f6217a52525bb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, венесуэла, россия, скотт бессент, министерство финансов сша
В мире, США, Китай, Венесуэла, Россия, Скотт Бессент, Министерство финансов США
Китай лишился доступа к венесуэльской нефти, заявил Бессент

Бессент: Китай лишился доступа к венесуэльской нефти

© REUTERS / Denis BalibouseМинистр финансов США Скотт Бессент на Всемирном экономическом форумев Давосе, Швейцария
Министр финансов США Скотт Бессент на Всемирном экономическом форумев Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Министр финансов США Скотт Бессент на Всемирном экономическом форумев Давосе, Швейцария
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Китай лишился доступа к нефти из Венесуэлы, но продолжает покупать нефть у России и Ирана, утверждает глава минфина США Скотт Бессент.
"Китай является очень большим покупателем российской нефти, так же как и иранской, и ранее венесуэльской нефти. Но знаете что? Венесуэльской нефти для них больше нет", - сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Бессент назвал ответ ЕС на пошлины Трампа из-за Гренландии неразумным шагом
19 января, 18:34
 
В миреСШАКитайВенесуэлаРоссияСкотт БессентМинистерство финансов США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала