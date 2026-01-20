https://ria.ru/20260120/bessent-2069095728.html
Китай лишился доступа к венесуэльской нефти, заявил Бессент
Китай лишился доступа к венесуэльской нефти, заявил Бессент
Китай лишился доступа к нефти из Венесуэлы, но продолжает покупать нефть у России и Ирана, утверждает глава минфина США Скотт Бессент. РИА Новости, 20.01.2026
Китай лишился доступа к венесуэльской нефти, заявил Бессент
Бессент: Китай лишился доступа к венесуэльской нефти