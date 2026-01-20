Рейтинг@Mail.ru
Бессент ответил на вопрос о пошлинах на российскую нефть - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 20.01.2026 (обновлено: 17:26 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/bessent-2069094773.html
Бессент ответил на вопрос о пошлинах на российскую нефть
Бессент ответил на вопрос о пошлинах на российскую нефть - РИА Новости, 20.01.2026
Бессент ответил на вопрос о пошлинах на российскую нефть
Президент США Дональд Трамп сможет ввести импортные пошлины в размере 500% для покупателей российской нефти без одобрения сената, заявил глава американского... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:03:00+03:00
2026-01-20T17:26:00+03:00
экономика
россия
в мире
сша
давос
дональд трамп
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069088515_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f388fdbd5460589af74ed15c439f1a16.jpg
https://ria.ru/20260119/neft-2068678255.html
россия
сша
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069088515_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c4e14ffd9f26c9fc48d474bfeb354dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, в мире, сша, давос, дональд трамп, скотт бессент
Экономика, Россия, В мире, США, Давос, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Бессент ответил на вопрос о пошлинах на российскую нефть

Бессент: Трамп может ввести пошлины на российскую нефть без одобрения сената

© REUTERS / Denis BalibouseМинистр финансов США Скотт Бессент на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Министр финансов США Скотт Бессент на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Министр финансов США Скотт Бессент на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сможет ввести импортные пошлины в размере 500% для покупателей российской нефти без одобрения сената, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.
"Мы не считаем, что президенту Трампу нужны такие полномочия (по введению 500% пошлин – ред.). Он может это сделать в рамках IEEPA (International Emergency Economic Powers Act — закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях – ред.), но сенат хочет предоставить ему эти полномочия", - сказал министр в интервью Fox Business на полях экономического форума в Давосе.
Американский сенатор Линдси Грэм* в апреле предложил законопроект, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Евросоюз сократил закупки нефти из России до исторического минимума
19 января, 04:44
 
ЭкономикаРоссияВ миреСШАДавосДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала