17:02 20.01.2026 (обновлено: 17:15 20.01.2026)
США формируют альянс по добыче критических минералов, заявил Бессент
США формируют альянс по добыче критических минералов, заявил Бессент
в мире, китай, сша, австралия, g7, скотт бессент
В мире, Китай, США, Австралия, G7, Скотт Бессент
США формируют альянс по добыче критических минералов, заявил Бессент

Бессент: США и партнеры формируют альянс по добыче критических минералов

© REUTERS / Denis BalibouseМинистр финансов США Скотт Бессент на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Министр финансов США Скотт Бессент на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Министр финансов США Скотт Бессент на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты и партнеры ускоренно формируют альянс по добыче и переработке критических минералов, чтобы снизить зависимость от Китая, заявил во вторник министр финансов США Скотт Бессент.
"В прошлый понедельник я принял в министерстве страны G7, а также Австралию, Индию, Мексику и Южная Корею. Мы работаем на пределе возможностей, чтобы создать альянс по критическим минералам, в рамках которого мы сможем добывать и перерабатывать критические минералы, чтобы Китай больше не держал этот меч над нашими головами", - сказал Бессент на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Критические минералы - особый тип минеральных ресурсов, составляющих основу материального обеспечения высокотехнологичных отраслей: кобальт, литий, марганец, цинк, хром и другие.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
США проведут встречу по критическим минералам с зарубежными партнерами
Вчера, 16:18
 
