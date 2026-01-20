https://ria.ru/20260120/bessent-2069094521.html
США формируют альянс по добыче критических минералов, заявил Бессент
США формируют альянс по добыче критических минералов, заявил Бессент - РИА Новости, 20.01.2026
США формируют альянс по добыче критических минералов, заявил Бессент
Соединенные Штаты и партнеры ускоренно формируют альянс по добыче и переработке критических минералов, чтобы снизить зависимость от Китая, заявил во вторник... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:02:00+03:00
2026-01-20T17:02:00+03:00
2026-01-20T17:15:00+03:00
в мире
китай
сша
австралия
g7
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069088515_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f388fdbd5460589af74ed15c439f1a16.jpg
https://ria.ru/20260120/ssha-2069081233.html
китай
сша
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069088515_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c4e14ffd9f26c9fc48d474bfeb354dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, австралия, g7, скотт бессент
В мире, Китай, США, Австралия, G7, Скотт Бессент
США формируют альянс по добыче критических минералов, заявил Бессент
Бессент: США и партнеры формируют альянс по добыче критических минералов