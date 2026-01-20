Рейтинг@Mail.ru
США завершают работу над торговым соглашением с ЕС, заявил Бессент
16:43 20.01.2026 (обновлено: 17:07 20.01.2026)
США завершают работу над торговым соглашением с ЕС, заявил Бессент
экономика, сша, евросоюз, в мире, гренландия, давос, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Евросоюз, В мире, Гренландия, Давос, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт
© AP Photo / Markus SchreiberМинистр финансов США Скотт Бессент на Всемирном экономическом форумев Давосе, Швейцария
Министр финансов США Скотт Бессент на Всемирном экономическом форумев Давосе, Швейцария
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. США завершают работу над торговым соглашением с Евросоюзом, однако всё равно введут 10-процентные пошлины против ряда стран из-за отправки военных в Гренландию, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Мы находимся в процессе завершения очень хорошего торгового соглашения для обеих сторон, и план состоит в том, чтобы двигаться дальше с этим соглашением. При этом президент (США Дональд Трамп - ред.) заявил, что с 1 февраля введет 10-процентный тариф, если датчане не захотят отказаться от Гренландии, он будет применяться к восьми странам, которые направили войска в Гренландию", - сказал Бессент на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
