Над российскими регионами уничтожили 23 украинских беспилотника
Над российскими регионами уничтожили 23 украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО с 9.00 до 16.00 мск во вторник сбили 23 украинских беспилотника над Белгородской, Астраханской, Брянской и Курской областями,... РИА Новости, 20.01.2026
2026
МО: ПВО за 7 часов уничтожила и перехватила 23 дрона ВСУ над 4 регионами России