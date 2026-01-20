Рейтинг@Mail.ru
Над российскими регионами уничтожили 23 украинских беспилотника
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 20.01.2026
Над российскими регионами уничтожили 23 украинских беспилотника
Над российскими регионами уничтожили 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 20.01.2026
Над российскими регионами уничтожили 23 украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО с 9.00 до 16.00 мск во вторник сбили 23 украинских беспилотника над Белгородской, Астраханской, Брянской и Курской областями,... РИА Новости, 20.01.2026
Над российскими регионами уничтожили 23 украинских беспилотника

МО: ПВО за 7 часов уничтожила и перехватила 23 дрона ВСУ над 4 регионами России

Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 9.00 до 16.00 мск во вторник сбили 23 украинских беспилотника над Белгородской, Астраханской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Двадцатого января с 09.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 – над территорией Белгородской области, пять БПЛА – над территорией Астраханской области и по одному – над территориями Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.
