ПВО за ночь сбила 32 украинских беспилотника
ПВО за ночь сбила 32 украинских беспилотника - РИА Новости, 20.01.2026
ПВО за ночь сбила 32 украинских беспилотника
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 32 дрона ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T07:20:00+03:00
2026-01-20T07:20:00+03:00
2026-01-20T07:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
республика крым
вооруженные силы украины
воронежская область
самарская область
россия
брянская область
республика крым
воронежская область
самарская область
смоленская область
курская область
астраханская область
белгородская область
волгоградская область
безопасность, россия, брянская область, республика крым, вооруженные силы украины, воронежская область, самарская область, смоленская область, курская область, астраханская область, белгородская область, волгоградская область
