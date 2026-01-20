https://ria.ru/20260120/bespilotniki-2068932926.html
Житель Красноармейска выжил после четырех ударов с беспилотников ВСУ
Житель Красноармейска выжил после четырех ударов с беспилотников ВСУ
Беженец из Красноармейска в ДНР, пожелавший не раскрывать своё имя, рассказал РИА Новости, как пережил целенаправленную атаку четырех украинских БПЛА. РИА Новости, 20.01.2026
ДОНЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Беженец из Красноармейска в ДНР, пожелавший не раскрывать своё имя, рассказал РИА Новости, как пережил целенаправленную атаку четырех украинских БПЛА.
"Прилетела "Баба-Яга" (тяжелый беспилотник ВСУ
— ред.), и этот дрон завис над домом. Я пошел, сел в угол и начался первый взрыв. На меня упал потолок со стеной. Я вылез, побежал в другую комнату и раздался второй взрыв. Я выскочил, побежал опять в другую комнату, сел в прихожей. Третий взрыв уже меня задел, мне посекло осколками спину. В ноге пробило дырку и в ягодице, в задней части, повредило мне голову... две "Бабы-Яги" было. Они скидывали по две взрывчатки. Почти весь дом был разрушен", – сказал собеседник агентства.
По словам мужчины, после четвертого взрыва, который его не задел, он попытался выбраться на улицу, однако увидел там еще два небольших дрона, которые атаковали бы его, если бы он вышел на улицу.
"Потом все затихло, я весь в крови вышел, пошел к соседям, они мне обработали (раны - ред.) перекисью, йодом. На следующий день я не мог на ногу встать. Я пролежал недели три, и так потихоньку отошел через месяц", – добавил беженец.
Об освобождении от ВСУ Красноармейска
стало известно, когда президент РФ Владимир Путин
вечером 30 ноября 2025 года посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР
и Волчанска
в Харьковской области
.