https://ria.ru/20260120/bespilotniki-2068932236.html
ПВО уничтожила БПЛА в шести районах Ростовской области
ПВО уничтожила БПЛА в шести районах Ростовской области - РИА Новости, 20.01.2026
ПВО уничтожила БПЛА в шести районах Ростовской области
Беспилотники перехвачены и уничтожены в ходе отражения воздушной атаки в понедельник вечером и минувшей ночью в шести районах Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T06:09:00+03:00
2026-01-20T06:09:00+03:00
2026-01-20T06:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391812_0:215:2876:1833_1920x0_80_0_0_c81d77c0c3fe0322947e30df78fc8779.jpg
https://ria.ru/20260120/opasnost-2068932079.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391812_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_5c6bb1ae8336253ddc8915350a8cf5c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Юрий Слюсарь
ПВО уничтожила БПЛА в шести районах Ростовской области
Силы ПВО уничтожили БПЛА в шести районах Ростовской области