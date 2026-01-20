В Белоруссию пыталось сбежать больше украинцев, чем в Польшу

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украинцы все чаще пытаются бежать от принудительной мобилизации в Белоруссию, за 2025 год на украинско-белорусской границе было задержано почти 1,5 тысячи человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.