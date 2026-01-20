В Белоруссию пыталось сбежать больше украинцев, чем в Польшу

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украинцы все чаще пытаются бежать от принудительной мобилизации в Белоруссию, за 2025 год на украинско-белорусской границе было задержано почти 1,5 тысячи человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что по состоянию на август 2025 года на границе было задержано 911 граждан Украины.
"Всего за 2025 год задержано 1424 украинца, пытавшихся сбежать в Белоруссию. Это в 356 раз больше чем в 2023 году", - сказал он.
Представитель силовых структур подчеркнул, что число сбежавших в Белоруссию уже превысило число сбежавших в Польшу.
Мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Боевики двух бригад ВСУ сбежали с передовых позиций
20 декабря 2025, 06:33