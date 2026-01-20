Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссию пыталось сбежать больше украинцев, чем в Польшу - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/belorussija-2069167313.html
В Белоруссию пыталось сбежать больше украинцев, чем в Польшу
В Белоруссию пыталось сбежать больше украинцев, чем в Польшу - РИА Новости, 20.01.2026
В Белоруссию пыталось сбежать больше украинцев, чем в Польшу
Украинцы все чаще пытаются бежать от принудительной мобилизации в Белоруссию, за 2025 год на украинско-белорусской границе было задержано почти 1,5 тысячи... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T21:51:00+03:00
2026-01-20T21:51:00+03:00
в мире
белоруссия
украина
польша
дмитрий лубинец
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995975654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_759f9f0e208208087f6c7cf9ae5faa78.jpg
https://ria.ru/20260120/zelenskiy-2068916472.html
https://ria.ru/20251220/vsu-2063466790.html
белоруссия
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995975654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33c47b619ea18ed18fe1bfb51df49745.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, украина, польша, дмитрий лубинец, верховная рада украины
В мире, Белоруссия, Украина, Польша, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины
В Белоруссию пыталось сбежать больше украинцев, чем в Польшу

РИА Новости: за 2025 год на границе с Белоруссией задержали 1424 украинца

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкШеврон на форме пограничника на границе Белоруссии и Украины
Шеврон на форме пограничника на границе Белоруссии и Украины - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Шеврон на форме пограничника на границе Белоруссии и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украинцы все чаще пытаются бежать от принудительной мобилизации в Белоруссию, за 2025 год на украинско-белорусской границе было задержано почти 1,5 тысячи человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что по состоянию на август 2025 года на границе было задержано 911 граждан Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Очередной ад": депутат Рады рассказал, что Зеленский натворил в Одессе
Вчера, 00:35
"Всего за 2025 год задержано 1424 украинца, пытавшихся сбежать в Белоруссию. Это в 356 раз больше чем в 2023 году", - сказал он.
Представитель силовых структур подчеркнул, что число сбежавших в Белоруссию уже превысило число сбежавших в Польшу.
Мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Боевики двух бригад ВСУ сбежали с передовых позиций
20 декабря 2025, 06:33
 
В миреБелоруссияУкраинаПольшаДмитрий ЛубинецВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала