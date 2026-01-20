Рейтинг@Mail.ru
16:47 20.01.2026
Прибывший в Белоруссию в машине из США енот полюбил крабовые палочки
в мире
сша
белоруссия
америка
сша
белоруссия
америка
в мире, сша, белоруссия, америка
В мире, США, Белоруссия, Америка
Енот в прибывшем из США контейнере с автомобилями на пункте таможенного оформления в Белоруссии
МИНСК, 20 янв - РИА Новости. Енот, обнаруженный белорусскими таможенниками в прибывшем из США контейнере с автомобилями, успешно проходит акклиматизацию и лакомится крабовыми палочками и виноградом, сообщила во вторник пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.
Енот был найден гродненскими таможенниками в начале января в пункте пропуска "Каменный Лог" на литовской границе при перегрузке легковых автомобилей, доставленных из США в морском контейнере. Животное, которое назвали Сеней, было направлено на карантин в Ошмянскую районную ветеринарную станцию.
"Прибывший случайным образом из США енот Сеня стремительно и успешно проходит акклиматизацию. В Беларуси он меньше недели. За этот короткий период животное спокойное и полусонное состояние сменило на весьма активное", - рассказали в таможенном комитете.
Ведомственная пресс-служба охарактеризовала заокеанского гостя как приветливого и культурного.
"Из новых пищевых предпочтений - крабовые палочки и свежий виноград, которые дополнили ранее полюбившиеся куриные яйца", - отметили в пресс-службе.
На карантине енот, как ожидается, будет находиться до 3 февраля.
"Необычного пассажира из Америки навещают неравнодушные к его судьбе гродненские таможенники", - рассказали в таможенном комитете.
Ранее в ведомстве сообщили, что после завершения карантинных мероприятий енота планируется передать в Налибокскую пущу либо гродненский зоопарк.
