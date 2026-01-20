https://ria.ru/20260120/belorussija-2069090226.html
Прибывший в Белоруссию в машине из США енот полюбил крабовые палочки
Прибывший в Белоруссию в машине из США енот полюбил крабовые палочки - РИА Новости, 20.01.2026
Прибывший в Белоруссию в машине из США енот полюбил крабовые палочки
Енот, обнаруженный белорусскими таможенниками в прибывшем из США контейнере с автомобилями, успешно проходит акклиматизацию и лакомится крабовыми палочками и... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:47:00+03:00
2026-01-20T16:47:00+03:00
2026-01-20T16:47:00+03:00
в мире
сша
белоруссия
америка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067897557_219:62:1280:659_1920x0_80_0_0_9e7f3c942ed74c53ada7f6aa42659ff4.jpg
https://ria.ru/20251221/kot-2063651038.html
сша
белоруссия
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067897557_111:0:1248:853_1920x0_80_0_0_dff44e002d8392c3d6daec078d1d1928.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, белоруссия, америка
В мире, США, Белоруссия, Америка
Прибывший в Белоруссию в машине из США енот полюбил крабовые палочки
Прибывший в Белоруссию в машине из США енот Сеня полюбил крабовые палочки
МИНСК, 20 янв - РИА Новости. Енот, обнаруженный белорусскими таможенниками в прибывшем из США контейнере с автомобилями, успешно проходит акклиматизацию и лакомится крабовыми палочками и виноградом, сообщила во вторник пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.
Енот был найден гродненскими таможенниками в начале января в пункте пропуска "Каменный Лог" на литовской границе при перегрузке легковых автомобилей, доставленных из США
в морском контейнере. Животное, которое назвали Сеней, было направлено на карантин в Ошмянскую районную ветеринарную станцию.
"Прибывший случайным образом из США енот Сеня стремительно и успешно проходит акклиматизацию. В Беларуси
он меньше недели. За этот короткий период животное спокойное и полусонное состояние сменило на весьма активное", - рассказали в таможенном комитете.
Ведомственная пресс-служба охарактеризовала заокеанского гостя как приветливого и культурного.
"Из новых пищевых предпочтений - крабовые палочки и свежий виноград, которые дополнили ранее полюбившиеся куриные яйца", - отметили в пресс-службе.
На карантине енот, как ожидается, будет находиться до 3 февраля.
"Необычного пассажира из Америки
навещают неравнодушные к его судьбе гродненские таможенники", - рассказали в таможенном комитете.
Ранее в ведомстве сообщили, что после завершения карантинных мероприятий енота планируется передать в Налибокскую пущу либо гродненский зоопарк.