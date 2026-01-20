Обвиняемая в перевозке девяти тонн кокаина отвергла связь с наркокартелем

БЕЛГОРОД, 20 янв – РИА Новости. Обвиняемая в организации морской перевозки почти 9 тонн кокаина жительница Белгородской области Оксана Зубарева заявила в суде о своей непричастности к наркокартелю, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В Белгородском районом суде началось рассмотрение дела сообщницы российских моряков, приговоренных в 2020 году в Кабо-Верде к длительным срокам за контрабанду 8,7 тонны кокаина. Зубаревой инкриминируют покушение на незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ).

Как изложил в суде государственный обвинитель, в декабре 2018 года Зубарева по заданию своего супруга гражданина Испании Альфонсо Хункаль Сантоса, наняла капитана и 12 моряков для судна Eser под панамским флагом. Её роль заключалась в полном контроле над экипажем: она давала указания по маршруту, организовала прием на борт в открытом море 260 тюков с кокаином общим весом почти 9 тонн и должна была оплачивать работу команды.

"Нет. Обвинение не признаю полностью... Я надеюсь, суд во всем разберется", - ответила Зубарева на вопрос судьи о признании вины.

В своей речи подсудимая утверждала, что лишь помогала мужу, занимавшемуся морскими перевозками, с переводом рабочего контракта, и не подозревала о незаконных целях. По её словам, разговоры о наркотиках не велись, а все общение касалось исключительно трудового договора.

Представитель главного управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД, выступив свидетелем в суде, рассказал, что, по оперативной информации, Зубарева не только нанимала команду, но и присутствовала на встречах Хункаль Сантоса с капитаном в качестве переводчика, контролировала выезд моряков в Латинскую Америку . После отплытия судна она в телефонном разговоре требовала от капитана удерживать корабль в море для загрузки кокаина, угрожая расправой ему и его семье. Также, по информации свидетеля, Зубарева оплатила почти месячное проживание в гостинице двух иностранцев, один из которых - испанец - ранее был судим за контрабанду кокаина с привлечением российских моряков. После задержания Eser оба иностранца срочно покинули РФ.

Отвечая на вопросы, Зубарева рассказала, что проживает в недостроенном доме, содержит питомник с почти 40 собаками, а все ее доходы легальны и получены от бизнеса и помощи отца ребенка. Комментируя свой арест, женщина заявила, что первоначально подумала об обыске в связи с налоговыми долгами, сравнив ситуацию с историей блогера Елены Блиновской . "Было 30 человек ОМОНа … Я думаю, ну это какой-то фильм, может быть, нереально что-то", - сказала она.