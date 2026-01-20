Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемая в перевозке девяти тонн кокаина отвергла связь с наркокартелем - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/belgorod-2069077224.html
Обвиняемая в перевозке девяти тонн кокаина отвергла связь с наркокартелем
Обвиняемая в перевозке девяти тонн кокаина отвергла связь с наркокартелем - РИА Новости, 20.01.2026
Обвиняемая в перевозке девяти тонн кокаина отвергла связь с наркокартелем
Обвиняемая в организации морской перевозки почти 9 тонн кокаина жительница Белгородской области Оксана Зубарева заявила в суде о своей непричастности к... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:09:00+03:00
2026-01-20T16:09:00+03:00
происшествия
кабо-верде
россия
белгородская область
елена блиновская
омон россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20260120/moskva-2069010524.html
https://ria.ru/20260105/rossija-2066469767.html
https://ria.ru/20260112/korabl-2067420365.html
кабо-верде
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кабо-верде, россия, белгородская область, елена блиновская, омон россии
Происшествия, Кабо-Верде, Россия, Белгородская область, Елена Блиновская, ОМОН России
Обвиняемая в перевозке девяти тонн кокаина отвергла связь с наркокартелем

В Белгороде обвиняемая в перевозке 9 тонн кокаина отвергла связь с наркокартелем

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 20 янв – РИА Новости. Обвиняемая в организации морской перевозки почти 9 тонн кокаина жительница Белгородской области Оксана Зубарева заявила в суде о своей непричастности к наркокартелю, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В Белгородском районом суде началось рассмотрение дела сообщницы российских моряков, приговоренных в 2020 году в Кабо-Верде к длительным срокам за контрабанду 8,7 тонны кокаина. Зубаревой инкриминируют покушение на незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Почти килограмм кокаина изъяли у мужчины в московской гостинице
Вчера, 13:05
Как изложил в суде государственный обвинитель, в декабре 2018 года Зубарева по заданию своего супруга гражданина Испании Альфонсо Хункаль Сантоса, наняла капитана и 12 моряков для судна Eser под панамским флагом. Её роль заключалась в полном контроле над экипажем: она давала указания по маршруту, организовала прием на борт в открытом море 260 тюков с кокаином общим весом почти 9 тонн и должна была оплачивать работу команды.
"Нет. Обвинение не признаю полностью... Я надеюсь, суд во всем разберется", - ответила Зубарева на вопрос судьи о признании вины.
В своей речи подсудимая утверждала, что лишь помогала мужу, занимавшемуся морскими перевозками, с переводом рабочего контракта, и не подозревала о незаконных целях. По её словам, разговоры о наркотиках не велись, а все общение касалось исключительно трудового договора.
Представитель главного управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД, выступив свидетелем в суде, рассказал, что, по оперативной информации, Зубарева не только нанимала команду, но и присутствовала на встречах Хункаль Сантоса с капитаном в качестве переводчика, контролировала выезд моряков в Латинскую Америку. После отплытия судна она в телефонном разговоре требовала от капитана удерживать корабль в море для загрузки кокаина, угрожая расправой ему и его семье. Также, по информации свидетеля, Зубарева оплатила почти месячное проживание в гостинице двух иностранцев, один из которых - испанец - ранее был судим за контрабанду кокаина с привлечением российских моряков. После задержания Eser оба иностранца срочно покинули РФ.
Эмблема Федеральной таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В России пресекли контрабанду 40 килограммов кокаина из Латинской Америки
5 января, 14:29
Отвечая на вопросы, Зубарева рассказала, что проживает в недостроенном доме, содержит питомник с почти 40 собаками, а все ее доходы легальны и получены от бизнеса и помощи отца ребенка. Комментируя свой арест, женщина заявила, что первоначально подумала об обыске в связи с налоговыми долгами, сравнив ситуацию с историей блогера Елены Блиновской. "Было 30 человек ОМОНа… Я думаю, ну это какой-то фильм, может быть, нереально что-то", - сказала она.
В 2020 году 11 российских моряков и капитан были осуждены в Кабо-Верде за транспортировку наркотиков и получили сроки от 10 до 12 лет, позже один из моряков скончался в предварительном заключении.
Солнце над водами Атлантического океана - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Атлантическом океане перехватили торговое судно с кокаином
12 января, 17:27
 
ПроисшествияКабо-ВердеРоссияБелгородская областьЕлена БлиновскаяОМОН России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала