В Белгородской области проверят местные СМИ

БЕЛГОРОД, 20 янв – РИА Новости. Руководители силовых ведомств Белгородской области согласились рассмотреть и дать правовую оценку действиям ряда информационных ресурсов, распространявших фейки в период ликвидации последствий ударов со стороны Украины, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области сообщил, что решение о проверке информационного пространства было принято по итогам заседания оперативного штаба. Основной вопрос касался анализа работы СМИ в период ликвидации последствий ударов по объектам энергетики 9 января. По его словам, после атак региональные власти сознательно ограничили детальное информирование о восстановительных работах, чтобы не давать противнику данные для возможных повторных ударов.

"В этот период времени вражеские каналы максимально использовали период временного затишья со стороны правительственных каналов, правительства Белгородской области , " Россетей ". Они использовали эту возможность для массированного вброса фейков и недостоверной информации. Цель - дестабилизация социальной обстановки, чтобы поднять панику среди населения", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на массированные, организованные и скоординированные попытки, противнику не удалось дестабилизировать ситуацию.

"Вчера на оперативном штабе руководители всех силовых структур согласились рассмотреть и дать правовую оценку действиям каждого информационного ресурса", - заявил Гладков.

Он опубликовал список из более чем десятка ресурсов, в отношении которых правоохранительные органы проведут проверку. Ряд из них отмечен как принадлежащий лицам, включенным в реестр иностранных агентов.