В Белгородской области проверят местные СМИ - РИА Новости, 20.01.2026
10:35 20.01.2026
В Белгородской области проверят местные СМИ
В Белгородской области проверят местные СМИ - РИА Новости, 20.01.2026
В Белгородской области проверят местные СМИ
Руководители силовых ведомств Белгородской области согласились рассмотреть и дать правовую оценку действиям ряда информационных ресурсов, распространявших фейки
2026-01-20T10:35:00+03:00
2026-01-20T10:35:00+03:00
белгородская область
украина
вячеслав гладков
россети
общество
белгородская область
украина
Новости
белгородская область, украина, вячеслав гладков, россети, общество
Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Россети, Общество
В Белгородской области проверят местные СМИ

В Белгородской области проверят местные СМИ и Telegram-каналы

Сотрудник полиции . Архивное фото
БЕЛГОРОД, 20 янв – РИА Новости. Руководители силовых ведомств Белгородской области согласились рассмотреть и дать правовую оценку действиям ряда информационных ресурсов, распространявших фейки в период ликвидации последствий ударов со стороны Украины, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава области сообщил, что решение о проверке информационного пространства было принято по итогам заседания оперативного штаба. Основной вопрос касался анализа работы СМИ в период ликвидации последствий ударов по объектам энергетики 9 января. По его словам, после атак региональные власти сознательно ограничили детальное информирование о восстановительных работах, чтобы не давать противнику данные для возможных повторных ударов.
"В этот период времени вражеские каналы максимально использовали период временного затишья со стороны правительственных каналов, правительства Белгородской области, "Россетей". Они использовали эту возможность для массированного вброса фейков и недостоверной информации. Цель - дестабилизация социальной обстановки, чтобы поднять панику среди населения", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что, несмотря на массированные, организованные и скоординированные попытки, противнику не удалось дестабилизировать ситуацию.
"Вчера на оперативном штабе руководители всех силовых структур согласились рассмотреть и дать правовую оценку действиям каждого информационного ресурса", - заявил Гладков.
Он опубликовал список из более чем десятка ресурсов, в отношении которых правоохранительные органы проведут проверку. Ряд из них отмечен как принадлежащий лицам, включенным в реестр иностранных агентов.
Гладков отдельно отметил, что эта работа не касается обычных обращений и критики от жителей региона, с которыми власти, по его словам, будут продолжать диалог.
Белгородская областьУкраинаВячеслав ГладковРоссетиОбщество
 
 
