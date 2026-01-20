Рейтинг@Mail.ru
16:11 20.01.2026 (обновлено: 16:22 20.01.2026)
ЕС зависит от США, заявил премьер Бельгии
© Getty Images / NurPhoto/Nicolas EconomouБарт де Вевер
© Getty Images / NurPhoto/Nicolas Economou
Барт де Вевер . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, рассуждая о зависимости ЕС от США, заявил во вторник, что быть счастливым вассалом - одно, а несчастным рабом - несколько другое.
"В настоящий момент мы (ЕС - ред.) в очень плохой ситуации, ведь мы зависим от США. Ранее мы выбирали быть снисходительными, но... быть счастливым вассалом это одно, а несчастным рабом - несколько иное, так что нам следует объединиться (перед лицом США - ред.)", - сказал глава бельгийского кабмина, выступая на экономическом форуме в Давосе.
Барт де Вевер отметил, что в 2007 году экономики Европы и США были равны, сейчас же экономика США стала на 50% больше европейской.
"Нам нужны наши собственные технологические платформы, чтобы построить процветание завтрашнего дня. Если нет, то (президент США Дональд) Трамп… сможет играть с нами. Он сможет сделать нас рабами, потому что тогда мы действительно будем рабами. И нам придется принимать все, что он делает, как должное", - отметил премьер Бельгии.
Форум в Давосе проходит с 19 по 23 января.
