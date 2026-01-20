Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, как Байден высказался о единстве России
16:12 20.01.2026
Лавров рассказал, как Байден высказался о единстве России
Лавров рассказал, как Байден высказался о единстве России
Экс-президент США Джо Байден в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в 2021 году без суфлера и с уважением высказался о России и работе Путина по РИА Новости, 20.01.2026
россия, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года, джо байден, сергей лавров, владимир путин, сша
Россия, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года, Джо Байден, Сергей Лавров, Владимир Путин, США
Лавров: Байден с уважением высказался о России и работе Путина в 2021 году

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в 2021 году без суфлера и с уважением высказался о России и работе Путина по поддержанию ее единства при всем богатстве народов, религий и культур в ее составе, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам министра, в ходе встречи в узком составе, где присутствовали только лидеры РФ и США, сам Лавров, а также тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен, Байден произнес вступительную речь, где заявил, что Россия и США – две великие державы, прошедшие разными этапами формирования. Так, американский лидер напомнил о миграции в Америку британских колонистов из полупреступных слоев общества, периоде рабовладения, взаимоотношениях с индейцами, в результате чего в "плавильном котле" сформировалась современная американская нация.
Россия же, по словам Байдена, интегрировала в свой состав новые территории и народы, сохраняя их традиции, религию и культуру, став самым крупным и многонациональным государством в мире, "где эта многонациональность сохраняется и поддерживается государством".
"Поэтому, сказал Байден, вам непросто удерживать страну, да еще страну, обладающую ядерным оружием, в состоянии единства. И я уважаю, господин президент Путин, что вам это удается. Это были его слова", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Как отметил министр, именно в этот момент Байден говорил без подготовленного заранее текста, телесуфлера или любой другой помощи.
"Я, говорит, не могу себе представить, что Россия развалится. Тот самый случай, когда Джо Байден говорил без бумажки, без телепромтера, без авторучки, которая сама все подписывает", - подчеркнул Лавров.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Италия чурается русского искусства, заявил Лавров
РоссияПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 годаДжо БайденСергей ЛавровВладимир ПутинСША
 
 
