Лавров рассказал, как Байден высказался о единстве России

Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в 2021 году без суфлера и с уважением высказался о России и работе Путина по поддержанию ее единства при всем богатстве народов, религий и культур в ее составе, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, в ходе встречи в узком составе, где присутствовали только лидеры РФ США , сам Лавров , а также тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен Байден произнес вступительную речь, где заявил, что Россия и США – две великие державы, прошедшие разными этапами формирования. Так, американский лидер напомнил о миграции в Америку британских колонистов из полупреступных слоев общества, периоде рабовладения, взаимоотношениях с индейцами, в результате чего в "плавильном котле" сформировалась современная американская нация.

Россия же, по словам Байдена, интегрировала в свой состав новые территории и народы, сохраняя их традиции, религию и культуру, став самым крупным и многонациональным государством в мире, "где эта многонациональность сохраняется и поддерживается государством".

"Поэтому, сказал Байден, вам непросто удерживать страну, да еще страну, обладающую ядерным оружием, в состоянии единства. И я уважаю, господин президент Путин , что вам это удается. Это были его слова", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Как отметил министр, именно в этот момент Байден говорил без подготовленного заранее текста, телесуфлера или любой другой помощи.