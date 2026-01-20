В Барнауле многодетный отец получил 20 лет колонии за насилие над детьми

БАРНАУЛ, 20 янв - РИА Новости. Суд приговорил многодетного отца к 20 годам колонии за сексуальное насилие и издевательство над несовершеннолетними дочерьми в Барнауле, он бил детей и ставил на колени на соль, Суд приговорил многодетного отца к 20 годам колонии за сексуальное насилие и издевательство над несовершеннолетними дочерьми в Барнауле, он бил детей и ставил на колени на соль, сообщили в СУСК по Алтайскому краю.

"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 44-летнего жителя города Барнаула . Он признан виновным в истязании несовершеннолетних, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, а также неисполнении родителем своих обязанностей по воспитанию детей (п. "б" ч. 5 ст. 132, п. "б" ч. 5 ст. 131, п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ )", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что осужденный более 18 лет проживал с супругой, с которой воспитывал шестерых детей.

"Мужчина на протяжении длительного времени за незначительные проступки истязал своих старших дочерей 2007 и 2009 года рождения: избивал руками, ногами и другими предметами по голове и телу, а также оставлял длительное время на коленях в углу, в котором была насыпана соль. Кроме того, с 2022 по 2024 год он совершал в отношении девочек преступления против половой неприкосновенности", - отмечают в ведомстве.

Сообщается, что мужчина угрожал дочерям убийством матери, если они расскажут о произошедшем. Лишь спустя два года девочки решились рассказать о насилии.