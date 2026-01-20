Рейтинг@Mail.ru
В Барнауле многодетный отец получил 20 лет колонии за насилие над детьми
10:14 20.01.2026
В Барнауле многодетный отец получил 20 лет колонии за насилие над детьми
2026-01-20T10:14:00+03:00
2026-01-20T10:14:00+03:00
происшествия
барнаул
алтайский край
россия
барнаул
алтайский край
россия
происшествия, барнаул, алтайский край, россия
Происшествия, Барнаул, Алтайский край, Россия
В Барнауле многодетный отец получил 20 лет колонии за насилие над детьми

© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
БАРНАУЛ, 20 янв - РИА Новости. Суд приговорил многодетного отца к 20 годам колонии за сексуальное насилие и издевательство над несовершеннолетними дочерьми в Барнауле, он бил детей и ставил на колени на соль, сообщили в СУСК по Алтайскому краю.
"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 44-летнего жителя города Барнаула. Он признан виновным в истязании несовершеннолетних, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, а также неисполнении родителем своих обязанностей по воспитанию детей (п. "б" ч. 5 ст. 132, п. "б" ч. 5 ст. 131, п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Воспитательницу детдома в Красноярске осудили за издевательства над детьми
31 июля 2025, 09:39
Следствием и судом установлено, что осужденный более 18 лет проживал с супругой, с которой воспитывал шестерых детей.
"Мужчина на протяжении длительного времени за незначительные проступки истязал своих старших дочерей 2007 и 2009 года рождения: избивал руками, ногами и другими предметами по голове и телу, а также оставлял длительное время на коленях в углу, в котором была насыпана соль. Кроме того, с 2022 по 2024 год он совершал в отношении девочек преступления против половой неприкосновенности", - отмечают в ведомстве.
Сообщается, что мужчина угрожал дочерям убийством матери, если они расскажут о произошедшем. Лишь спустя два года девочки решились рассказать о насилии.
"Суд… (приговорил - ред.) подсудимого к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, в качестве возмещения морального вреда суд постановил взыскать с осужденного по 300 тысяч рублей компенсации для каждой из дочерей", - отмечают в СУСК.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Ульяновске массажиста осудили за сексуальное насилие над девочкой
16 декабря 2025, 17:04
 
