ЦБ рассказал, как "раздолжнители" обманывают россиян

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Раздолжнители", обещающие освободить от долгов, за плату вводят людей в заблуждение - предлагают то, чего не могут гарантировать, предупредил Банк России и объяснил, как не стать их жертвой.

"Юридические компании помогают людям решать финансовые проблемы, в том числе реструктуризировать просроченную задолженность. Но среди них встречаются и недобросовестные фирмы - за небольшую плату они обещают раз и навсегда избавить человека от долгов. Пользоваться услугами таких "раздолжнителей" опасно", - сообщил регулятор в своем Telegram-канале.

Так, "раздолжнителям" не стоит доверять, потому что они вводят людей в заблуждение: обещают то, чего не могут гарантировать. "При этом предоставляют неполную или недостоверную информацию о своих услугах, условиях и последствиях процедур банкротства", - уточнили в регуляторе.

Банк России привел признаки, по которым можно определить рекламу "раздолжнителей". К ним относится реклама, в которой убеждают, что существует государственная система для списания долгов, при этом ссылки на законы не предоставляются. Такой является и реклама, гарантирующая, что человека признают банкротом, сохранив при этом имущество: "защита имущества от арестов" и призывают не платить по кредитам: "отменяем платежи" или "больше не платите кредиторам".

Фразы с обещанием списать все долги: "полное списание" или "спишем 100% долгов", также относятся к рекламе "раздолжнителей", указали в регуляторе.

Банк России объяснил, что будет, если просто перестать платить по кредиту. Так, долг только вырастет из-за штрафов и неустоек. Кроме того, кредитор может обратиться в суд, и тогда долги со счета заемщика взыщут принудительно или судебные приставы могут арестовать имущество, в дальнейшем будет сложнее получить новый кредит, так как задолженность отразится в кредитной истории.

В регуляторе подчеркнули, что при возникновении проблем с долгами нужно связаться с кредиторами: они заинтересованы в урегулировании ситуации, чтобы заемщик смог вернуть долг. Решить проблему помогут отсрочка по кредиту или ипотеке (кредитные или ипотечные каникулы), реструктуризация и рефинансирование кредита, комплексное урегулирование задолженности, о возможности которого нужно уточнять в конкретном банке.

"Если ни один вариант не подходит - можно пройти процедуру банкротства", - уточнили в регуляторе.

ЦБ предупредил при этом, что банкротство - это крайняя мера, у которой есть неприятные последствия: суд может продать часть имущества должника, чтобы вернуть долги. Кроме того, будет сложно получить новый кредит или ипотеку, от 3 до 10 лет нельзя занимать руководящие должности или быть ИП.