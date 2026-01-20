Перечислены восемь уловок банков для обмана вкладчиков

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Иногда выгодные условия, которыми банк приманивает вкладчиков, могут оказаться обманом. Восемь таких уловок агентству "Прайм" назвала председатель комитета по финансовой грамотности населения МГО ОПОРА РОССИИ, финансовый советник Ирина Глушкова.
По ее словам, выгодную процентную ставку могут предложить лишь на пару месяцев, затем она опустится ниже рынка.
«
"Когда вы это обнаруживаете, то хотите забрать свои деньги. Да, можете забрать, но при этом теряете все проценты, которые были начислены за первые месяцы", — предупредила она.
Среди уловок – начисление процентов на часть суммы, игры с капитализацией, изменение ставки при снятии или пополнении, автоматическая пролонгация на худших условиях. Нередко банки навязывают платные услуги или включают в условия вклада инвестиционную составляющую. Или обещают чудесный доход лишь на словах.
Всего этого можно избежать, если внимательно читать договор, особенно то, что написано мелким шрифтом. Если документ уже подписан, никакого пересмотра в вашу пользу не будет, заключила Глушкова.