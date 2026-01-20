Рейтинг@Mail.ru
02:17 20.01.2026
Перечислены восемь уловок банков для обмана вкладчиков

Финансист Глушкова: банки используют восемь уловок для приманивания вкладчиков

© РИА Новости / Павел Лисицын
Вывеска на здании банка
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании банка. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Иногда выгодные условия, которыми банк приманивает вкладчиков, могут оказаться обманом. Восемь таких уловок агентству "Прайм" назвала председатель комитета по финансовой грамотности населения МГО ОПОРА РОССИИ, финансовый советник Ирина Глушкова.
По ее словам, выгодную процентную ставку могут предложить лишь на пару месяцев, затем она опустится ниже рынка.
«

"Когда вы это обнаруживаете, то хотите забрать свои деньги. Да, можете забрать, но при этом теряете все проценты, которые были начислены за первые месяцы", — предупредила она.

Среди уловок – начисление процентов на часть суммы, игры с капитализацией, изменение ставки при снятии или пополнении, автоматическая пролонгация на худших условиях. Нередко банки навязывают платные услуги или включают в условия вклада инвестиционную составляющую. Или обещают чудесный доход лишь на словах.
Всего этого можно избежать, если внимательно читать договор, особенно то, что написано мелким шрифтом. Если документ уже подписан, никакого пересмотра в вашу пользу не будет, заключила Глушкова.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Раскрыто, что будет, если вовремя не снять деньги со вклада
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
