Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан и Армения закрыли страницу войны, заявил Алиев - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/baku-2069137212.html
Азербайджан и Армения закрыли страницу войны, заявил Алиев
Азербайджан и Армения закрыли страницу войны, заявил Алиев - РИА Новости, 20.01.2026
Азербайджан и Армения закрыли страницу войны, заявил Алиев
Баку и Ереван закрыли страницу войны, заявил во вторник в Давосе президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T19:10:00+03:00
2026-01-20T19:10:00+03:00
в мире
азербайджан
армения
давос
ильхам алиев
никол пашинян
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069118757_0:222:1902:1292_1920x0_80_0_0_aa6ba31df441cfd4b50dc2f5c4915f76.jpg
https://ria.ru/20260104/zakavkaze-2066385786.html
азербайджан
армения
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069118757_100:0:1823:1292_1920x0_80_0_0_2ddd7c91dc8d883ac0c3fde73bb39a8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, армения, давос, ильхам алиев, никол пашинян, дональд трамп
В мире, Азербайджан, Армения, Давос, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Дональд Трамп
Азербайджан и Армения закрыли страницу войны, заявил Алиев

Алиев: Азербайджан и Армения приняли решение закрыть страницу войны

© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 20 янв – РИА Новости. Баку и Ереван закрыли страницу войны, заявил во вторник в Давосе президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Азербайджан и Армения приняли решение закрыть страницу войны. Продолжение войны могло привести к очень нехорошим последствиям", - сказал Алиев, выступая на панельном заседании на тему "Определение экономической идентичности Евразии" в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе.
Восьмого августа по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянская сторона также согласилась сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Никол Пашинян и Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Армения и Азербайджан уже установили торговые отношения, заявил Алиев
4 января, 19:35
 
В миреАзербайджанАрменияДавосИльхам АлиевНикол ПашинянДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала