Азербайджан и Армения закрыли страницу войны, заявил Алиев

БАКУ, 20 янв – РИА Новости. Баку и Ереван закрыли страницу войны, заявил во вторник в Давосе президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Азербайджан и Армения приняли решение закрыть страницу войны. Продолжение войны могло привести к очень нехорошим последствиям", - сказал Алиев, выступая на панельном заседании на тему "Определение экономической идентичности Евразии" в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе.
Восьмого августа по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянская сторона также согласилась сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".