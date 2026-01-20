https://ria.ru/20260120/baku-2069070417.html
Баку и Ереван добьются вечного мира на Кавказе, заявил Алиев
Глава Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews в Давосе заявил, что совместными усилиями Баку и Ереван добьются вечного мира на Кавказе. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T15:55:00+03:00
2026-01-20T15:55:00+03:00
2026-01-20T15:55:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
кавказ
ильхам алиев
