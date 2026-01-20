Рейтинг@Mail.ru
Баку и Ереван добьются вечного мира на Кавказе, заявил Алиев
15:55 20.01.2026
Баку и Ереван добьются вечного мира на Кавказе, заявил Алиев
Глава Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews в Давосе заявил, что совместными усилиями Баку и Ереван добьются вечного мира на Кавказе.
в мире
армения
азербайджан
кавказ
ильхам алиев
армения
азербайджан
кавказ
в мире, армения, азербайджан, кавказ, ильхам алиев
В мире, Армения, Азербайджан, Кавказ, Ильхам Алиев
Баку и Ереван добьются вечного мира на Кавказе, заявил Алиев

Алиев: совместными усилиями Баку и Ереван добьются вечного мира на Кавказе

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 20 янв - РИА Новости. Глава Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews в Давосе заявил, что совместными усилиями Баку и Ереван добьются вечного мира на Кавказе.
"Мы сняли все ограничения на грузоперевозки в Армению. Более того, мы начали поставлять в Армению критически важные товары, прежде всего, нефтепродукты, от которых эта страна в значительной степени зависит. И это взаимовыгодная ситуация. Поэтому я думаю, что совместными усилиями Армении и Азербайджана, включая гражданское общество, мы добьемся не долгосрочного, а вечного мира на Кавказе. Это наша цель", - сказал Алиев.
В миреАрменияАзербайджанКавказИльхам Алиев
 
 
