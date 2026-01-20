Рейтинг@Mail.ru
16:07 20.01.2026
Баку начал поставлять в Ереван критически важные товары, заявил Алиев
Баку начал поставлять в Ереван критически важные товары, заявил Алиев
Баку начал поставлять в Ереван критически важные товары, заявил Алиев

Алиев: Азербайджан начал поставлять в Армению критически важные товары

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкИльхам Алиев
Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 20 янв - РИА Новости. Азербайджан начал поставлять в Армению критически важные товары, прежде всего нефтепродукты, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews в Давосе.
"Мы начали поставлять в Армению критически важные товары, прежде всего нефтепродукты, от которых эта страна в значительной степени зависит. И это взаимовыгодная ситуация. Поэтому я думаю, что совместными усилиями Армении и Азербайджана, включая гражданское общество, мы добьемся не долгосрочного, а вечного мира на Кавказе. Это наша цель", - сказал президент Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В открытии "Маршрута Трампа" уже нет никаких сомнений, заявил Алиев
5 января, 22:38
 
