В Австрии выступили за продление срока службы по призыву
17:48 20.01.2026 (обновлено: 17:49 20.01.2026)
В Австрии выступили за продление срока службы по призыву
в мире
австрия
европа
австрия
европа
в мире, австрия, европа
В мире, Австрия, Европа
В Австрии выступили за продление срока службы по призыву

Комиссия при Минобороны Австрии выступила за продление срока военной службы

ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Комиссия по военной службе, созданная министром обороны Австрии Клаудией Таннер, выступила за продление срока службы по призыву и представила соответствующий доклад, сообщило министерство обороны республики.
Отмечается, что доклад комиссии по военной службе был представлен во вторник, 20 января, в День воинской обязанности. "Совокупная ситуация в сфере безопасности требует дальнейшего развития федеральных вооруженных сил Австрии, которые, согласно федеральной конституции, должны быть организованы как армия резервистов. В связи с этим комиссия по военной службе рекомендует увеличить общую продолжительность срочной военной службы и сборов резервистов, чтобы обеспечить кадровую боеготовность вооруженных сил", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале Минобороны.
Уточняется, что из трех разработанных вариантов комиссия рекомендовала модель "Австрия плюс", которая предусматривает восемь месяцев срочной военной службы и два месяца обязательных сборов в резерве. Аналогичные изменения предлагается внести и в систему альтернативной гражданской службы.
"Дорогие австрийки и австрийцы, сегодня - исторический день. Несколько часов назад комиссия по военной службе, созданная мной в соответствии с программой правительства, представила свои предложения по реформе воинской обязанности. Тем самым начинается дискуссионный процесс о том, каким должен быть воинский долг в будущем", - заявила Таннер в заявлении, видео которого среди журналистов распространило минобороны республики.
Министр отметила, что поддерживает возобновление обязательных сборов в резерве после прохождения срочной службы. По ее словам, после публикации в ходе обсуждения между политическими партиями будет принято решение о модели воинской обязанности будущего. Предпочтения в пользу одного из вариантов Таннер не обозначила. При этом она подчеркнула, что необходимость реформы системы военной службы не вызывает сомнений.
В настоящее время в Австрии действует всеобщая воинская обязанность для мужчин, срок срочной военной службы составляет шесть месяцев. В качестве альтернативы призывники могут выбрать гражданскую службу, которая длится девять месяцев. Женщины в Австрии не подлежат обязательному призыву и могут проходить военную службу только на добровольной основе. Вопрос о реформе системы воинской обязанности оказался в центре внимания в 2024-2025 годах на фоне дискуссий об усилении обороноспособности Европы.
Датские военные в порту Нуука, Гренландия - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Откуда не ждали. Европа оказалась не готова к роковому противостоянию
