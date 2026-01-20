В Австрии выступили за продление срока службы по призыву

ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Комиссия по военной службе, созданная министром обороны Австрии Клаудией Таннер, выступила за продление срока службы по призыву и представила соответствующий доклад, сообщило министерство обороны республики.

Отмечается, что доклад комиссии по военной службе был представлен во вторник, 20 января, в День воинской обязанности. "Совокупная ситуация в сфере безопасности требует дальнейшего развития федеральных вооруженных сил Австрии , которые, согласно федеральной конституции, должны быть организованы как армия резервистов. В связи с этим комиссия по военной службе рекомендует увеличить общую продолжительность срочной военной службы и сборов резервистов, чтобы обеспечить кадровую боеготовность вооруженных сил", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале Минобороны.

Уточняется, что из трех разработанных вариантов комиссия рекомендовала модель "Австрия плюс", которая предусматривает восемь месяцев срочной военной службы и два месяца обязательных сборов в резерве. Аналогичные изменения предлагается внести и в систему альтернативной гражданской службы.

"Дорогие австрийки и австрийцы, сегодня - исторический день. Несколько часов назад комиссия по военной службе, созданная мной в соответствии с программой правительства, представила свои предложения по реформе воинской обязанности. Тем самым начинается дискуссионный процесс о том, каким должен быть воинский долг в будущем", - заявила Таннер в заявлении, видео которого среди журналистов распространило минобороны республики.

Министр отметила, что поддерживает возобновление обязательных сборов в резерве после прохождения срочной службы. По ее словам, после публикации в ходе обсуждения между политическими партиями будет принято решение о модели воинской обязанности будущего. Предпочтения в пользу одного из вариантов Таннер не обозначила. При этом она подчеркнула, что необходимость реформы системы военной службы не вызывает сомнений.