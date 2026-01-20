ABC: найденная в Австралии погибшая девушка могла стать жертвой стаи динго

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Найденная на популярном песчаном острове Австралии 19-летняя гражданка Канады Пайпер Джеймс могла стать жертвой стаи собак динго, сообщает телеканал Найденная на популярном песчаном острове Австралии 19-летняя гражданка Канады Пайпер Джеймс могла стать жертвой стаи собак динго, сообщает телеканал ABC

Тело девушки было обнаружено в понедельник на острове К'гари (другое название - Фрейзер) в штате Квинсленд на восточном побережье страны. В материале говорится, что девушка жила и работала в Австралии в течение последних 6 недель. Перед трагедией она сообщила друзьям и коллегам, что собирается искупаться примерно в 5 утра.

« "В понедельник около 6.35 утра двое мужчин обнаружили ее тело в окружении большой стаи динго", - говорится в сообщении канала.

Как сообщил телеканалу инспектор полиции Квинсленда Пол Элджи, нашедшие девушку мужчины увидели "ужасное зрелище".

"Мы не можем подтвердить, утонула ли она или погибла в результате нападения динго", - сказал он.

По данным полиции, девушка скончалась примерно за полтора часа до обнаружения. Ее тело доставили на материк, и теперь правоохранители ожидают результатов вскрытия, которое состоится в среду. "Это вызывает серьезную обеспокоенность. За последние годы мы наблюдаем рост числа нападений динго, тяжесть их последствий также растет", - заявил мэр региона Фрейзер-Кост Джордж Сеймур.

После инцидента сотрудники службы парков и дикой природы штата усилили патрулирование острова. Расположенный неподалеку от места происшествия кемпинг был временно закрыт.