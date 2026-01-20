Рейтинг@Mail.ru
ABC: найденная в Австралии погибшая девушка могла стать жертвой стаи динго - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 20.01.2026 (обновлено: 14:26 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/avstralija-2069035916.html
ABC: найденная в Австралии погибшая девушка могла стать жертвой стаи динго
ABC: найденная в Австралии погибшая девушка могла стать жертвой стаи динго - РИА Новости, 20.01.2026
ABC: найденная в Австралии погибшая девушка могла стать жертвой стаи динго
Найденная на популярном песчаном острове Австралии 19-летняя гражданка Канады Пайпер Джеймс могла стать жертвой стаи собак динго, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:11:00+03:00
2026-01-20T14:26:00+03:00
в мире
австралия
квинсленд
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155283/91/1552839129_0:251:3008:1943_1920x0_80_0_0_112ad0e5552388a8c5e1e967a67b76ad.jpg
https://ria.ru/20250731/avstralija-2032578807.html
https://ria.ru/20250321/ssha-2006384861.html
https://ria.ru/20251210/zhivotnye-2061211843.html
австралия
квинсленд
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155283/91/1552839129_204:0:2871:2000_1920x0_80_0_0_77a8527349fa8882cd648e9bf430c2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия, квинсленд, канада
В мире, Австралия, Квинсленд, Канада
ABC: найденная в Австралии погибшая девушка могла стать жертвой стаи динго

ABC: погибшую в Австралии 19-летнюю гражданку Канады могли загрызть собаки динго

CC BY-SA 2.0 / Ken Moore / Dingo-northernСобака Динго
Собака Динго - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
CC BY-SA 2.0 / Ken Moore / Dingo-northern
Собака Динго . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Найденная на популярном песчаном острове Австралии 19-летняя гражданка Канады Пайпер Джеймс могла стать жертвой стаи собак динго, сообщает телеканал ABC.
Тело девушки было обнаружено в понедельник на острове К'гари (другое название - Фрейзер) в штате Квинсленд на восточном побережье страны. В материале говорится, что девушка жила и работала в Австралии в течение последних 6 недель. Перед трагедией она сообщила друзьям и коллегам, что собирается искупаться примерно в 5 утра.
Насекомое-палочник, найденное в лесах на крайнем севере штата Квинсленд - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
На севере Австралии нашли самое тяжелое насекомое в стране
31 июля 2025, 13:30
«
"В понедельник около 6.35 утра двое мужчин обнаружили ее тело в окружении большой стаи динго", - говорится в сообщении канала.
Как сообщил телеканалу инспектор полиции Квинсленда Пол Элджи, нашедшие девушку мужчины увидели "ужасное зрелище".
"Мы не можем подтвердить, утонула ли она или погибла в результате нападения динго", - сказал он.
По данным полиции, девушка скончалась примерно за полтора часа до обнаружения. Ее тело доставили на материк, и теперь правоохранители ожидают результатов вскрытия, которое состоится в среду. "Это вызывает серьезную обеспокоенность. За последние годы мы наблюдаем рост числа нападений динго, тяжесть их последствий также растет", - заявил мэр региона Фрейзер-Кост Джордж Сеймур.
Сотрудник полиции в США - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
В США арестовали женщину, утопившую собаку в туалете аэропорта
21 марта 2025, 09:48
После инцидента сотрудники службы парков и дикой природы штата усилили патрулирование острова. Расположенный неподалеку от места происшествия кемпинг был временно закрыт.
Остров К"гари - крупнейший в мире песчаный остров, его ежегодно посещают около 400 тысяч туристов. Собаки динго являются одной из достопримечательностей острова. Последний зарегистрированный на острове случай нападения динго со смертельным исходом произошел в 2001 году - тогда погиб девятилетний мальчик.
Проникновение быка и лошади в дом хозяина - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Бык и лошадь разгромили дом своего хозяина
10 декабря 2025, 18:46
 
В миреАвстралияКвинслендКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала