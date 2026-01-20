Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, кто может распоряжаться ядерным арсеналом России - РИА Новости, 20.01.2026
13:47 20.01.2026
Лавров рассказал, кто может распоряжаться ядерным арсеналом России
Ядерным арсеналом страны может распоряжаться только президент России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
россия, сергей лавров, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года, владимир путин
Россия, Сергей Лавров, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года, Владимир Путин
Лавров рассказал, кто может распоряжаться ядерным арсеналом России

Лавров: ядерным арсеналом России может распоряжаться только Путин

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ядерным арсеналом страны может распоряжаться только президент России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"У нас единственный, кто может распоряжаться нашим ядерным арсеналом, это Верховный Главнокомандующий, президент Российской Федерации. Наша ядерная доктрина - документ открытый, в ней все четко прописано. Мы ее обновляем периодически, и она существует, она в открытом доступе, так что там все можно прочитать", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Лавров: Россия при Путине начала понимать свое место на глобальной арене
Вчера, 11:47
 
РоссияСергей ЛавровПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 годаВладимир Путин
 
 
