https://ria.ru/20260120/arsenal-2069026110.html
Лавров рассказал, кто может распоряжаться ядерным арсеналом России
Лавров рассказал, кто может распоряжаться ядерным арсеналом России - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров рассказал, кто может распоряжаться ядерным арсеналом России
Ядерным арсеналом страны может распоряжаться только президент России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T13:47:00+03:00
2026-01-20T13:47:00+03:00
2026-01-20T13:47:00+03:00
россия
сергей лавров
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260120/rossiya-2068985545.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года, владимир путин
Россия, Сергей Лавров, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года, Владимир Путин
Лавров рассказал, кто может распоряжаться ядерным арсеналом России
Лавров: ядерным арсеналом России может распоряжаться только Путин