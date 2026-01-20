Рейтинг@Mail.ru
Служба внешней разведки Армении не ожидает разморозки членства в ОДКБ - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 20.01.2026 (обновлено: 11:22 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/armeniya-2068975784.html
Служба внешней разведки Армении не ожидает разморозки членства в ОДКБ
Служба внешней разведки Армении не ожидает разморозки членства в ОДКБ - РИА Новости, 20.01.2026
Служба внешней разведки Армении не ожидает разморозки членства в ОДКБ
Служба внешней разведки Армении считает маловероятной разморозку членства страны в ОДКБ в 2026 году. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:14:00+03:00
2026-01-20T11:22:00+03:00
одкб
в мире
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750114769_0:91:3139:1857_1920x0_80_0_0_dedeb0e4eea54e23f4ca5661cd97b725.jpg
https://ria.ru/20260101/mid-2065993769.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750114769_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_70272a14d7238d1d61fa2d69978528c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одкб, в мире, армения
ОДКБ, В мире, Армения
Служба внешней разведки Армении не ожидает разморозки членства в ОДКБ

Служба внешней разведки Армении не ожидает разморозки членства Еревана в ОДКБ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги стран участниц совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
Флаги стран участниц совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Флаги стран участниц совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 20 янв - РИА Новости. Служба внешней разведки Армении считает маловероятной разморозку членства страны в ОДКБ в 2026 году.
"Что касается отношений Армении с ОДКБ, то оценка на 2026 год не отличается от оценки прошлого года. В частности, разморозка членства Армении в ОДКБ, по всей вероятности, не произойдет, что мы продолжаем оценивать как вызов авторитету региональной структуры безопасности и источник последствий для других государств-членов организации", - говорится в докладе службы, опубликованном госагентством Арменпресс.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Россия считает важным развитие силовой компоненты ОДКБ, заявил Лавров
1 января, 21:12
 
ОДКБВ миреАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала