Служба внешней разведки Армении не ожидает разморозки членства в ОДКБ
Служба внешней разведки Армении считает маловероятной разморозку членства страны в ОДКБ в 2026 году. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:14:00+03:00
2026-01-20T11:14:00+03:00
2026-01-20T11:22:00+03:00
