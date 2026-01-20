Рейтинг@Mail.ru
11:40 20.01.2026 (обновлено: 17:48 20.01.2026)
Мэра Звездного Городка отправили под домашний арест
Тверской суд Москвы не стал отправлять мэра подмосковного Звездного Городка Евгения Баришевского в СИЗО, избрав ему меру пресечения в виде домашнего ареста,... РИА Новости, 20.01.2026
происшествия, звездный городок, московская область (подмосковье)
Происшествия, Звездный городок, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Тверской суд Москвы не стал отправлять мэра подмосковного Звездного Городка Евгения Баришевского в СИЗО, избрав ему меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Постановлением суда ходатайство следователя отклонено, Баришевскому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — сказала собеседница агентства.
Мэра обвиняют в получении взятки в крупном размере. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Баришевскому 44 года. Пост главы Звездного Городка он занял в октябре 2022-го, а до этого был, в частности, депутатом Московской областной думы и руководил администрацией городского округа Орехово-Зуево.
В Звездном Городке расположен Центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Там космонавты готовятся к полетам и проходят реабилитацию после них. Кроме того, в центре занимаются научными исследованиями в области пилотируемой космонавтики.
ПроисшествияЗвездный городокМосковская область (Подмосковье)
 
 
