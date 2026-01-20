Мэра Звездного Городка отправили под домашний арест

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Тверской суд Москвы не стал отправлять мэра подмосковного Звездного Городка Евгения Баришевского в СИЗО, избрав ему меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщили РИА Новости в инстанции.

"Постановлением суда ходатайство следователя отклонено, Баришевскому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — сказала собеседница агентства.

Мэра обвиняют в получении взятки в крупном размере. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Баришевскому 44 года. Пост главы Звездного Городка он занял в октябре 2022-го, а до этого был, в частности, депутатом Московской областной думы и руководил администрацией городского округа Орехово-Зуево