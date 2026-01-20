Губернатор Смоленской области обсудил развитие Десногорска

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин провел совещание по вопросам развития городского округа Десногорск.

"В Десногорске реализуем проект федерального значения – строительство энергоблоков второй очереди АЭС. Развитие атомной отрасли задает темпы социально-экономического роста города, его инфраструктуры и городской среды. Провел рабочее совещание по вопросам развития городского округа", – написал Анохин в своем телеграм-канале.

И добавил, что в рамках совещания подробно остановились на вопросах развития образования и подготовки кадров для региона, в том числе для атомной станции. В Десногорске последовательно проводится модернизация школ, оснащение предметных кабинетов, повышение квалификации и переподготовка педагогов. Анохин рассказал, что регион сотрудничает с "Росэнергоатомом" для привлечения смолян к стажировкам на базе Смоленской АЭС, за счет чего повышается квалификация молодых профессионалов.

"Важно, чтобы молодежь оставалась жить и работать в своем городе, для этого требуется масштабное обновление социальной инфраструктуры, начиная со спортивных объектов и учреждений культуры, заканчивая благоустройством общественных пространств. В планах – реконструкция оформления городского центра, привлечение бизнеса для развития здесь кафе и ресторанов, парка аттракционов, реализации более насыщенного событийного календаря концертов и торговых ярмарок", – написал губернатор.

Кроме того, на совещании обсудили перспективы реализации совместных проектов по строительству бассейна и ледовой арены. Для этого прорабатываются модели взаимодействия с АЭС и заводом "Полимер". Общий объем привлеченных бюджетных и внебюджетных средств для строительства спортивных объектов составит почти 1 миллиард рублей.