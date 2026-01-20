Рейтинг@Mail.ru
В Анапе включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 20.01.2026
В Анапе включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников
В Анапе включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников
Сирены системы оповещения включили в Анапе из-за угрозы атаки беспилотников, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
специальная военная операция на украине
анапа
краснодарский край
анапа
краснодарский край
анапа, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Анапа, Краснодарский край
В Анапе включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Сирены системы оповещения включили в Анапе из-за угрозы атаки беспилотников, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Анапе включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
В Новороссийске включили сирены оповещения из-за атаки беспилотников
Специальная военная операция на УкраинеАнапаКраснодарский край
 
 
