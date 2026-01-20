https://ria.ru/20260120/anapa-2069160536.html
В Анапе включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников
В Анапе включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников - РИА Новости, 20.01.2026
В Анапе включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников
Сирены системы оповещения включили в Анапе из-за угрозы атаки беспилотников, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 20.01.2026
специальная военная операция на украине
