Отношения Баку и Еревана перерастают в сотрудничество, заявил Алиев
Отношения Баку и Еревана перерастают в сотрудничество, заявил Алиев
Сегодня отношения между Арменией и Азербайджаном уже перерастают в сотрудничество, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews в... РИА Новости, 20.01.2026
Отношения Баку и Еревана перерастают в сотрудничество, заявил Алиев
Алиев: отношения Армении и Азербайджана перерастают в сотрудничество