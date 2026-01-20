Рейтинг@Mail.ru
Отношения Баку и Еревана перерастают в сотрудничество, заявил Алиев
15:42 20.01.2026
Отношения Баку и Еревана перерастают в сотрудничество, заявил Алиев
Сегодня отношения между Арменией и Азербайджаном уже перерастают в сотрудничество, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews в... РИА Новости, 20.01.2026
в мире
армения
азербайджан
давос
ильхам алиев
армения
азербайджан
давос
в мире, армения, азербайджан, давос, ильхам алиев
В мире, Армения, Азербайджан, Давос, Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 20 янв - РИА Новости. Сегодня отношения между Арменией и Азербайджаном уже перерастают в сотрудничество, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews в Давосе.
"Сегодня Южный Кавказ вступает в новый этап развития. Мы живем в условиях мира всего пять-шесть месяцев; мы учимся этому. За всю нашу независимую историю мы никогда не жили в мире И это особое чувство. И, конечно, это прекрасная возможность. Сегодня отношения между Арменией и Азербайджаном уже перерастают в сотрудничество", - сказал Алиев.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на форуме Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В открытии "Маршрута Трампа" уже нет никаких сомнений, заявил Алиев
В миреАрменияАзербайджанДавосИльхам Алиев
 
 
