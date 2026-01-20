В Хургаде опровергли информацию об инцидентах с акулами

КАИР, 20 янв - РИА Новости. Распространившаяся информация о якобы закрытии пляжей ряда отелей в египетской Хургаде на фоне активности акул не соответствует действительности, соответствующие службы постоянно патрулируют эти районы, сообщил РИА Новости директор охраняемой природной территории Северных островов Красного моря Абдалла Абид.
Ранее Tелеграм-канал Shot распространил видео, на котором акула пытается поймать мелкую рыбу у берега пляжа одного из отелей в Хургаде, отпугивая туристов. Согласно информации, пять отелей в районе туристического курорта "Макади-Бей" временно закрыли свои пляжи.
"В этом районе не было зафиксировано каких-либо инцидентов с акулами, гостиницы работают в штатном режиме, вопреки распространившейся информации. Более того, сегодня туристы из гостиниц района "Макади-Бей" отправились на десятки различных дайвинг-туров в соответствии с запланированным графиком", - сказал он.
По словам собеседника агентства, природоохранные службы тщательно патрулируют эти районы.
"Регулярно проводятся патрули и мониторинг морской фауны, чтобы выявить ее активность в определенное время суток", - добавил Абид.
Воды египетских курортов, которые пользуются популярностью у россиян, полны морской фауны, которая порой таит смертельную опасность и требует особой осторожности и знаний.
Ученые насчитывают в Красном море более 40 видов акул. Многие из них не представляют угрозы для человека и не подплывают близко к берегу. В тройку самых опасных акул входят тигровая, большая белая и акула-мако. В июне 2023 года жертвой нападения первой стал 23-летний россиянин, инцидент произошел неподалеку от одного из общественных пляжей Хургады. Хотя нападения акул на красноморском побережье Египта - явление редкое, местные власти, тем не менее, рекомендуют туристам не носить яркие вещи во время плавания, не кормить рыбу и не выбрасывать в море пищу, органические вещества и различные отходы.
