https://ria.ru/20260120/afrika-2068978103.html
Лавров рассказал о подготовке третьей встрече Россия — Африка
Лавров рассказал о подготовке третьей встрече Россия — Африка - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров рассказал о подготовке третьей встрече Россия — Африка
Москва готовит проведение третьей встречи Россия-Африка на высшем уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:23:00+03:00
2026-01-20T11:23:00+03:00
2026-01-20T11:29:00+03:00
россия
африка
москва
в мире
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5258841dca54fd67ebd5d42744750c52.jpg
https://ria.ru/20251226/mid-2064878845.html
россия
африка
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_742c6868ee0ced7a0d7df7c9fa68e467.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, москва, в мире, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
Россия, Африка, Москва, В мире, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров рассказал о подготовке третьей встрече Россия — Африка
Лавров заявил, что Россия готовит третью встречу с Африкой на высшем уровне