Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о подготовке третьей встрече Россия — Африка - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 20.01.2026 (обновлено: 11:29 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/afrika-2068978103.html
Лавров рассказал о подготовке третьей встрече Россия — Африка
Лавров рассказал о подготовке третьей встрече Россия — Африка - РИА Новости, 20.01.2026
Лавров рассказал о подготовке третьей встрече Россия — Африка
Москва готовит проведение третьей встречи Россия-Африка на высшем уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:23:00+03:00
2026-01-20T11:29:00+03:00
россия
африка
москва
в мире
пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5258841dca54fd67ebd5d42744750c52.jpg
https://ria.ru/20251226/mid-2064878845.html
россия
африка
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_742c6868ee0ced7a0d7df7c9fa68e467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, африка, москва, в мире, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
Россия, Африка, Москва, В мире, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров рассказал о подготовке третьей встрече Россия — Африка

Лавров заявил, что Россия готовит третью встречу с Африкой на высшем уровне

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва готовит проведение третьей встречи Россия-Африка на высшем уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Готовим сейчас третью встречу на высшем уровне "Россия-Африка", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россия в 2025 году укрепила свои позиции в Африке, заявил МИД
26 декабря 2025, 14:25
 
РоссияАфрикаМоскваВ миреПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала