15:54 20.01.2026 (обновлено: 16:02 20.01.2026)
Гендир Шереметьево: Домодедово не может покрывать долговые обязательства
Аэропорт "Домодедово" сейчас не может своевременно и в полном объеме покрывать свои долговые обязательства, сообщил РИА Новости гендиректор "Шереметьево" Михаил РИА Новости, 20.01.2026
Гендир Шереметьево: Домодедово не может покрывать долговые обязательства

Терминал аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Илья Питалев
Терминал аэропорта Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" сейчас не может своевременно и в полном объеме покрывать свои долговые обязательства, сообщил РИА Новости гендиректор "Шереметьево" Михаил Василенко.
"По имеющимся у нас данным аэропорт Домодедово имеет задолженность по кредитам более 75 миллиардов рублей. Текущая финансовая деятельность не позволяет Обществу своевременно и в полном объеме покрывать долговые обязательства", - заявил Василенко.
"По данным последней консолидированной отчетности по МСФО за 2023 год зафиксированы убытки 6,8 миллиардов рублей. Все последующие годы пассажиропоток уменьшался. Десятки лет не осуществлялись инвестиции в аэродромную инфраструктуру аэропорта Домодедово", - добавил он.
Шереметьево (аэропорт)
 
 
