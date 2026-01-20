https://ria.ru/20260120/aeroport-2069070280.html
Гендир Шереметьево: Домодедово не может покрывать долговые обязательства
Аэропорт "Домодедово" сейчас не может своевременно и в полном объеме покрывать свои долговые обязательства, сообщил РИА Новости гендиректор "Шереметьево" Михаил
2026-01-20T15:54:00+03:00
2026-01-20T15:54:00+03:00
2026-01-20T16:02:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" сейчас не может своевременно и в полном объеме покрывать свои долговые обязательства, сообщил РИА Новости гендиректор "Шереметьево" Михаил Василенко.
"По имеющимся у нас данным аэропорт Домодедово
имеет задолженность по кредитам более 75 миллиардов рублей. Текущая финансовая деятельность не позволяет Обществу своевременно и в полном объеме покрывать долговые обязательства", - заявил Василенко.
"По данным последней консолидированной отчетности по МСФО за 2023 год зафиксированы убытки 6,8 миллиардов рублей. Все последующие годы пассажиропоток уменьшался. Десятки лет не осуществлялись инвестиции в аэродромную инфраструктуру аэропорта Домодедово", - добавил он.