Гендир Шереметьево: Домодедово не может покрывать долговые обязательства

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" сейчас не может своевременно и в полном объеме покрывать свои долговые обязательства, сообщил РИА Новости гендиректор "Шереметьево" Михаил Василенко.

"По данным последней консолидированной отчетности по МСФО за 2023 год зафиксированы убытки 6,8 миллиардов рублей. Все последующие годы пассажиропоток уменьшался. Десятки лет не осуществлялись инвестиции в аэродромную инфраструктуру аэропорта Домодедово", - добавил он.