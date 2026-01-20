https://ria.ru/20260120/aeroport-2068965028.html
В аэропорту Астрахани ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Астрахани, сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.01.2026
астрахань
