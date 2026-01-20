Рейтинг@Mail.ru
В Адыгее прилет БПЛА вызвал пожар в многоквартирном доме
23:35 20.01.2026 (обновлено: 00:17 21.01.2026)
В Адыгее прилет БПЛА вызвал пожар в многоквартирном доме
В Адыгее прилет БПЛА вызвал пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 21.01.2026
В Адыгее прилет БПЛА вызвал пожар в многоквартирном доме
Прилет БПЛА зафиксирован в Тахтамукайском районе Адыгеи, пожар охватил многоквартирный дом и парковку, сообщил в Telegram-канале глава республики Мурат... РИА Новости, 21.01.2026
происшествия, тахтамукайский район, республика адыгея, мурат кумпилов
Происшествия, Тахтамукайский район, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов
В Адыгее прилет БПЛА вызвал пожар в многоквартирном доме

В Адыгее произошел пожар в многоквартирном доме после атаки БПЛА

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Прилет БПЛА зафиксирован в Тахтамукайском районе Адыгеи, пожар охватил многоквартирный дом и парковку, сообщил в Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.
Тахтамукайском районе республики зафиксирован прилет БПЛА. Произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея", - написал Кумпилов.
На месте работают оперативные службы, туда выехал глава района Аскер Савв. Развертывается ПВР для жителей пострадавшего дома.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Четкий сигнал". В Китае отреагировали на атаку украинских БПЛА на Россию
ПроисшествияТахтамукайский районРеспублика АдыгеяМурат Кумпилов
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
