В Адыгее прилет БПЛА вызвал пожар в многоквартирном доме

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Прилет БПЛА зафиксирован в Тахтамукайском районе Адыгеи, пожар охватил многоквартирный дом и парковку, сообщил в Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.
"В Тахтамукайском районе республики зафиксирован прилет БПЛА. Произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея", - написал Кумпилов.
На месте работают оперативные службы, туда выехал глава района Аскер Савв. Развертывается ПВР для жителей пострадавшего дома.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.