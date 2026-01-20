Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время встречи

Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время встречи

В Адыгее сдали более 600 тысяч квадратных метров жилья, заявил Кумпилов

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более 600 тысяч квадратных метров жилья сдано в Адыгее, достигнутые показатели позволяют решать социальные задачи, доложил глава Адыгеи Мурат Кумпилов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Стройка у нас растет хорошими темпами - больше 600 тысяч квадратных метров. Мы сдаем 1,2 квадратных метра на жителя уже", - сказал Кумпилов.

По словам главы региона, это дает возможность решать социальные задачи, вопросы связанные с жильем для детей-сирот.