В Адыгее сдали более 600 тысяч квадратных метров жилья, заявил Кумпилов
В Адыгее сдали более 600 тысяч квадратных метров жилья, заявил Кумпилов - РИА Новости, 20.01.2026
В Адыгее сдали более 600 тысяч квадратных метров жилья, заявил Кумпилов
Более 600 тысяч квадратных метров жилья сдано в Адыгее, достигнутые показатели позволяют решать социальные задачи, доложил глава Адыгеи Мурат Кумпилов
В Адыгее сдали более 600 тысяч квадратных метров жилья, заявил Кумпилов
Кумпилов: в Адыгее сдали более 600 тысяч квадратных метров жилья
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более 600 тысяч квадратных метров жилья сдано в Адыгее, достигнутые показатели позволяют решать социальные задачи, доложил глава Адыгеи Мурат Кумпилов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Стройка у нас растет хорошими темпами - больше 600 тысяч квадратных метров. Мы сдаем 1,2 квадратных метра на жителя уже", - сказал Кумпилов.
По словам главы региона, это дает возможность решать социальные задачи, вопросы связанные с жильем для детей-сирот.
"Мы 150 квартир благоустроенных каждый год в последнее время детям-сиротам предоставляем", - уточнил он.