Адыгея получила рекордный урожай пшеницы в прошлом году
14:39 20.01.2026
Адыгея получила рекордный урожай пшеницы в прошлом году
Республика Адыгея получила рекордный урожай пшеницы в 2025 году - 60 центнеров с гектара, доложил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе встречи с президентом... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:39:00+03:00
2026-01-20T14:39:00+03:00
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
владимир путин
республика адыгея
россия
республика адыгея, россия, мурат кумпилов, владимир путин
Республика Адыгея, Россия, Мурат Кумпилов, Владимир Путин
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Республика Адыгея получила рекордный урожай пшеницы в 2025 году - 60 центнеров с гектара, доложил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы получили рекордный урожай пшеницы. Больше 60 центнеров с гектара. Это первый показатель в стране. Мы, конечно, радуемся", - сказал Кумпилов.
Рабочая встреча Путина с главой Адыгеи Кумпиловым - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Путин отметил хорошие экономические показатели Адыгеи
Республика АдыгеяРоссияМурат КумпиловВладимир Путин
 
 
