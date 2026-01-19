https://ria.ru/20260119/zhitel-2068774988.html
Жителя Архангельска будут судить за издевательства над соседями
Жителя Архангельска будут судить за издевательства над соседями - РИА Новости, 19.01.2026
Жителя Архангельска будут судить за издевательства над соседями
Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение в отношении 43-летнего жителя областного центра, который издевался над соседями 2,5 года,... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T13:11:00+03:00
2026-01-19T13:11:00+03:00
2026-01-19T13:11:00+03:00
происшествия
архангельская область
россия
архангельск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
https://ria.ru/20251204/sosedi-2057489129.html
https://ria.ru/20260113/zhitel-2067510935.html
архангельская область
россия
архангельск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельская область, россия, архангельск
Происшествия, Архангельская область, Россия, Архангельск
Жителя Архангельска будут судить за издевательства над соседями
Жителя Архангельска будут судить за издевательства над соседями с помощью музыки
МУРМАНСК, 19 янв – РИА Новости.
Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение в отношении 43-летнего жителя областного центра, который издевался над соседями 2,5 года, включая по ночам музыку на полную громкость через динамики, нарушителю спокойствия грозит до семи лет лишения свободы, сообщили
в ведомстве.
Сообщается, что 43-летний мужчина обвиняется по статьям УК РФ
(истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического совершения иных насильственных действий, совершенное в отношении шести лиц, в том числе в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, а также умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Как полагает следствие, обвиняемый с декабря 2022 по июнь 2025 года, находясь в своей квартире в Архангельске
, "действуя с особой жестокостью, издевательством, систематически, в разное время суток, в том числе ночью, включал на длительное время на максимальной громкости музыку на находящейся в его квартире аппаратуре с мощными динамиками".
"Своими действиями он создавал беспрерывный шум, уровень которого существенно превышал допустимые санитарно-эпидемиологические требования", - говорится в сообщении. Следствие посчитало, что такое поведение мужчины причиняло соседям физические и психические страдания, нарушено их право на покой и тишину в собственном жилище, полноценный отдых, а у одного из потерпевших развились негативные последствия, выразившиеся в причинении вреда здоровью средней тяжести.
"На просьбы потерпевших прекратить противоправные действия обвиняемый не реагировал. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет", - добавили в ведомстве, которое направило дело в суд.