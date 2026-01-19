Рейтинг@Mail.ru
Жителя Архангельска будут судить за издевательства над соседями - РИА Новости, 19.01.2026
13:11 19.01.2026
Жителя Архангельска будут судить за издевательства над соседями
Жителя Архангельска будут судить за издевательства над соседями - РИА Новости, 19.01.2026
Жителя Архангельска будут судить за издевательства над соседями
Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение в отношении 43-летнего жителя областного центра, который издевался над соседями 2,5 года,... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T13:11:00+03:00
2026-01-19T13:11:00+03:00
происшествия
архангельская область
россия
архангельск
архангельская область
россия
архангельск
происшествия, архангельская область, россия, архангельск
Происшествия, Архангельская область, Россия, Архангельск
Жителя Архангельска будут судить за издевательства над соседями

Жителя Архангельска будут судить за издевательства над соседями с помощью музыки

МУРМАНСК, 19 янв – РИА Новости. Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение в отношении 43-летнего жителя областного центра, который издевался над соседями 2,5 года, включая по ночам музыку на полную громкость через динамики, нарушителю спокойствия грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в ведомстве.
Сообщается, что 43-летний мужчина обвиняется по статьям УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического совершения иных насильственных действий, совершенное в отношении шести лиц, в том числе в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, а также умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Как полагает следствие, обвиняемый с декабря 2022 по июнь 2025 года, находясь в своей квартире в Архангельске, "действуя с особой жестокостью, издевательством, систематически, в разное время суток, в том числе ночью, включал на длительное время на максимальной громкости музыку на находящейся в его квартире аппаратуре с мощными динамиками".
"Своими действиями он создавал беспрерывный шум, уровень которого существенно превышал допустимые санитарно-эпидемиологические требования", - говорится в сообщении. Следствие посчитало, что такое поведение мужчины причиняло соседям физические и психические страдания, нарушено их право на покой и тишину в собственном жилище, полноценный отдых, а у одного из потерпевших развились негативные последствия, выразившиеся в причинении вреда здоровью средней тяжести.
"На просьбы потерпевших прекратить противоправные действия обвиняемый не реагировал. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет", - добавили в ведомстве, которое направило дело в суд.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
