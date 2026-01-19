Житель Хабаровского края распылил перцовый баллончик в лицо фельдшеру

ХАБАРОВСК, 19 янв - РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре, вызвавший скорую медицинскую помощь, не захотев подписать документы о согласии на проведение медосмотра и обработку персональных данных, распылил фельдшеру перцовым баллончиком в лицо, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает прокуратура Хабаровского края.
По данным надзорного ведомства, в ночь на 31 декабря мужчина вызвал "скорую" в связи с жалобами на плохое самочувствие. Прибывшие по улице Дикопольцева в Комсомольске-на-Амуре медики попросили его подписать документы о согласии на проведение медосмотра и обработку персональных данных. В ответ пациент проявил агрессию и распылил сторону фельдшера содержимое перцового баллончика, причинив женщине химический ожог глаза.
"Прокуратурой Комсомольска-на-Амуре поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения 32-летнему местному жителю, который обвиняется в хулиганстве (часть 2 ст. 213 УК РФ). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города", - сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале.