Жителю Самарской области дали срок за пособничество украинским спецслужбам

САМАРА, 19 янв - РИА Новости. Жителю Самарской области назначили 10 лет лишения свободы за попытку вступить в ряды воюющих на стороне Украины организаций, а также за совершение акций террористического характера по заданию противника, сообщили журналистам в региональном УФСБ России.

"Решением Центрального окружного военного суда фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" и статьей 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении УФСБ России по региону.

По данным ведомства, житель Самарской области Эдуард Алмазов 1985 года рождения сотрудничал со спецслужбами Украины и был причастен к совершению акций террористического характера.

Так, Алмазов, разделяя идеологию проукраинского режима, попытался вступить в ряды воюющих на стороне Украины террористических организаций. Для этого он установил контакт с украинской спецслужбой. Также в июне 2024 года фигурант нанес в людных местах в Самарской области надписи антироссийской направленности. Таким образом он выполнил задание противника по дестабилизации общественно-политической обстановки и инициированию панических настроений среди населения, отметили в УФСБ России по области.

Кроме того, Алмазов планировал передать представителям украинской спецслужбы координаты нефтехранилищ для нанесения ударов беспилотниками по топливно-энергетической инфраструктуре РФ. В ноябре 2024 года мужчина задержан сотрудниками регионального УФСБ России.