МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский уступает в рейтинге доверия населения главе своего офиса Кириллу Буданову* и послу Украины в Великобритании, бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
"Среди политиков и общественно-политических деятелей из списка наивысшие показатели доверия имеет Зеленский, которому доверяют 62%, не доверяют - 34%... Среди же списка деятелей из сферы обороны... лучше всего респонденты относятся к Залужному (72% доверяют, 21% не доверяют...) и к Буданову* (70% доверяют, 19% не доверяют)", - говорится в публикации на сайте института.
Исследование проводилось с 9 по 14 января по телефону. В нем принял участие 601 респондент. Статистическая погрешность такой выборки опрошенных не превышает 5,3% для показателей около 50%, 4,6% - для показателей около 25%, 3,2% - для показателей около 10%, 2,4% - для показателей около 5%.
По данным опроса, проведенного "Первой рейтинговой системой" по заказу American Political Services в начале октября 2025 года, экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный победил бы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
