Минобороны готовит резервистов к защите критической инфраструктуры

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Полигон Южного военного округа используется для специальных сборов по подготовке резервистов для защиты критической инфраструктуры РФ, сообщили в Минобороны России.

"На общевойсковом полигоне ЮВО продолжаются специальные сборы по подготовке резервистов для защиты гражданских объектов и критической инфраструктуры в глубине территории Российской Федерации", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.

Как отметили в Минобороны России, личный состав обучается противодействовать БПЛА условного противника, а также другим возможным угрозам, при этом условия занятий максимально приближены к реальным.