Минобороны готовит резервистов к защите критической инфраструктуры
19.01.2026

Минобороны готовит резервистов к защите критической инфраструктуры

Полигон Южного военного округа используется для специальных сборов по подготовке резервистов для защиты критической инфраструктуры РФ, сообщили в Минобороны.
2026-01-19T05:14:00+03:00
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Полигон Южного военного округа используется для специальных сборов по подготовке резервистов для защиты критической инфраструктуры РФ, сообщили в Минобороны России.
"На общевойсковом полигоне ЮВО
продолжаются специальные сборы по подготовке резервистов для защиты гражданских объектов и критической инфраструктуры в глубине территории Российской Федерации", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
Как отметили в Минобороны России, личный состав обучается противодействовать БПЛА условного противника, а также другим возможным угрозам, при этом условия занятий максимально приближены к реальным.
"Граждане, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, не привлекаются к участию в специальной военной операции. Резервисты выполняют поставленные задачи для защиты объектов жизнеобеспечения только на территории своего субъекта Российской Федерации", - подытожили в ведомстве.