Минобороны готовит резервистов к защите критической инфраструктуры - РИА Новости, 19.01.2026
05:14 19.01.2026
Минобороны готовит резервистов к защите критической инфраструктуры
Минобороны готовит резервистов к защите критической инфраструктуры
Полигон Южного военного округа используется для специальных сборов по подготовке резервистов для защиты критической инфраструктуры РФ, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 19.01.2026
2026
Минобороны готовит резервистов к защите критической инфраструктуры

Минобороны продолжает сборы резервистов по защите критической инфраструктуры

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Военный билет
Военный билет. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Полигон Южного военного округа используется для специальных сборов по подготовке резервистов для защиты критической инфраструктуры РФ, сообщили в Минобороны России.
"На общевойсковом полигоне ЮВО продолжаются специальные сборы по подготовке резервистов для защиты гражданских объектов и критической инфраструктуры в глубине территории Российской Федерации", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
Как отметили в Минобороны России, личный состав обучается противодействовать БПЛА условного противника, а также другим возможным угрозам, при этом условия занятий максимально приближены к реальным.
"Граждане, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, не привлекаются к участию в специальной военной операции. Резервисты выполняют поставленные задачи для защиты объектов жизнеобеспечения только на территории своего субъекта Российской Федерации", - подытожили в ведомстве.
Путин поручил определить важнейшие объекты для защиты резервистами
30 декабря 2025, 14:36
