Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 19.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в ряде районов Харьковской РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T12:04:00+03:00
2026-01-19T12:04:00+03:00
2026-01-19T12:08:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
красный лиман
министерство обороны рф (минобороны рф)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Запада" за сутки