Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.