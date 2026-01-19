Раскрыто, зачем банки выдают кредитки ненадежным заемщикам

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. С помощью кредиток с небольшим лимитом, которые раздают всем подряд, банки осваивают привлеченные через депозиты средства. Помимо этого, часть сомнительных заемщиков в перспективе становятся вполне надежными, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин.
По его словам, кредитные организации привлекают много денег через депозиты, однако далеко не все они работают, то есть выдаются в качестве кредитов или вкладываются в ценные бумаги. Поэтому банки активно раздают кредитные карты с минимальным лимитом.
"Неблагонадежным заемщикам выдают кредитки, по которым можно уйти в минус на 10-30 тысяч рублей, но не больше", — уточняет Сироткин.
Риск просрочки по таким картам выше. Но если она случится, банки найдут, как ее компенсировать. Под это формируют специальные резервы. Если же заемщик все вернет, ему предложат более серьезные и выгодные продукты.
