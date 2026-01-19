Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, зачем банки выдают кредитки ненадежным заемщикам - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/zaemschiki-2068666067.html
Раскрыто, зачем банки выдают кредитки ненадежным заемщикам
Раскрыто, зачем банки выдают кредитки ненадежным заемщикам - РИА Новости, 19.01.2026
Раскрыто, зачем банки выдают кредитки ненадежным заемщикам
С помощью кредиток с небольшим лимитом, которые раздают всем подряд, банки осваивают привлеченные через депозиты средства. Помимо этого, часть сомнительных... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T03:18:00+03:00
2026-01-19T03:18:00+03:00
андрей сироткин
синергия
кредит
займ
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030972470_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_01ba5b24adb4f59ce81de183e59b0ecb.jpg
https://ria.ru/20251208/stavka-2060236930.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030972470_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6161cff9086f3411d432c27b3983077e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей сироткин, синергия, кредит, займ, экономика
Андрей Сироткин, Синергия, Кредит, займ, Экономика
Раскрыто, зачем банки выдают кредитки ненадежным заемщикам

Экономист Сироткин: банки, раздавая кредитки, осваивают средства с депозитов

© Getty Images / alexialexРоссийские рубли и кредитная карта на бумажной форме кредитного соглашения с графиком погашения кредита
Российские рубли и кредитная карта на бумажной форме кредитного соглашения с графиком погашения кредита - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Getty Images / alexialex
Российские рубли и кредитная карта на бумажной форме кредитного соглашения с графиком погашения кредита. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. С помощью кредиток с небольшим лимитом, которые раздают всем подряд, банки осваивают привлеченные через депозиты средства. Помимо этого, часть сомнительных заемщиков в перспективе становятся вполне надежными, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин.
По его словам, кредитные организации привлекают много денег через депозиты, однако далеко не все они работают, то есть выдаются в качестве кредитов или вкладываются в ценные бумаги. Поэтому банки активно раздают кредитные карты с минимальным лимитом.
"Неблагонадежным заемщикам выдают кредитки, по которым можно уйти в минус на 10-30 тысяч рублей, но не больше", — уточняет Сироткин.
Риск просрочки по таким картам выше. Но если она случится, банки найдут, как ее компенсировать. Под это формируют специальные резервы. Если же заемщик все вернет, ему предложат более серьезные и выгодные продукты.
Процент - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В ВТБ объяснили, что будет с ключевой ставкой и кредитами в 2026 году
8 декабря 2025, 02:10
 
Андрей СироткинСинергияКредитзаймЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала