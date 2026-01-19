https://ria.ru/20260119/yug-2068747517.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки - РИА Новости, 19.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки
ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действий "Южной" группировки за сутки