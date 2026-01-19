Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", а также стацию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов.