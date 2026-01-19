Рейтинг@Mail.ru
Белый дом и Калифорния встретятся в суде 23 февраля по делу о ценах на яйца - РИА Новости, 19.01.2026
03:42 19.01.2026 (обновлено: 04:02 19.01.2026)
Белый дом и Калифорния встретятся в суде 23 февраля по делу о ценах на яйца
Белый дом и Калифорния встретятся в суде 23 февраля по делу о ценах на яйца
Представители администрации США и властей Калифорнии, как ожидается, 23 февраля впервые встретятся в суде для рассмотрения дела по существу в рамках "яичного"... РИА Новости, 19.01.2026
в мире, калифорния, сша, дональд трамп
В мире, Калифорния, США, Дональд Трамп
Куриные яйца. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Представители администрации США и властей Калифорнии, как ожидается, 23 февраля впервые встретятся в суде для рассмотрения дела по существу в рамках "яичного" спора, напрямую влияющего на цены на яйца по всей стране, выяснило РИА Новости из анализа судебных материалов.
В июле 2025 года президент США Дональд Трамп подал в суд на Калифорнию. Он считает, что местный закон Proposition 12 вынуждает фермеров по всему государству тратить огромные деньги на увеличение курятников, что повышает себестоимость яиц и разгоняет инфляцию на продукты. Трамп ранее заявлял, что отмена калифорнийских птицеводческих норм поможет сдержать рост цен на продукты, включая яйца.
Организации Center for a Humane Economy и Animal Wellness Action, а также Ассоциация производителей яиц Калифорнии, выступающие на стороне штата, 13 января подали в суд свои аргументы против предложения правительства рассмотреть дело в упрощенном порядке. Администрация США должна представить ответ на эти материалы до 3 февраля, после чего 23 февраля суд заслушает устные позиции сторон, выяснило агентство.
Это не первый случай, когда Калифорния судится с американскими властями. Например, министерство юстиции США 8 января подало иск против городов Морган-Хилл и Петалума в штате, оспаривая принятые ими нормы, запрещающие использование инфраструктуры природного газа и газовых приборов при новом строительстве.
