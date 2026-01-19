СМИ: рейтинг правительства Японии в преддверии выборов составил 67%

ТОКИО, 19 янв – РИА Новости. Рейтинг правительства Японии во главе с Санаэ Такаити в преддверии досрочных выборов в нижнюю палату парламента составил 67%, такие данные своего опроса обнародовала газета "Асахи".
В поддержку правительства выступило 67% респондентов, отказали ему в доверии 23%, воздержались от ответа 10%. Положительный рейтинг сократился на один процентный пункт по сравнению с данными опроса декабря прошлого года, тогда как уровень недоверия вырос на четыре процентных пункта.
Санаэ Такаити проведет в 18.00 (12.00 мск) в понедельник пресс-конференцию, на которой официально объявит о намерении распустить нижнюю палату парламента и назначить новые выборы. Ориентировочно, датой выборов станет 8 февраля.
Опрос проводился 17-18 января методом компьютерной выборки по телефону. В нем приняли участие 1228 человек старше 18 лет. Данных о погрешности нет.