Европа может пойти на крайние меры из-за Гренландии, пишет WSJ

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Европейские страны могут запретить США использовать военные базы в регионе в ответ на ситуацию вокруг Гренландии, пишет газета The Wall Street Journal

"Крайней мерой стало бы ограничение или прекращение использования Соединенными Штатами военных баз по всей Европе", — говорится в статье.

Такой шаг обострит накопившуюся напряженность и может побудить Дональда Трампа вывести американские войска с континента. А этого, по словам обеих сторон, никто не хотел бы, отмечается в публикации.

Ситуация вокруг Гренландии

С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".

Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.

В ответ Трамп ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".