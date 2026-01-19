https://ria.ru/20260119/wsj-2068695183.html
Европа может пойти на крайние меры из-за Гренландии, пишет WSJ
Европа может пойти на крайние меры из-за Гренландии, пишет WSJ - РИА Новости, 19.01.2026
Европа может пойти на крайние меры из-за Гренландии, пишет WSJ
Европейские страны могут запретить США использовать военные базы в регионе в ответ на ситуацию вокруг Гренландии, пишет газета The Wall Street Journal.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Европейские страны могут запретить США использовать военные базы в регионе в ответ на ситуацию вокруг Гренландии, пишет газета The Wall Street Journal
.
"Крайней мерой стало бы ограничение или прекращение использования Соединенными Штатами военных баз по всей Европе", — говорится в статье.
Такой шаг обострит накопившуюся напряженность и может побудить Дональда Трампа вывести американские войска с континента. А этого, по словам обеих сторон, никто не хотел бы, отмечается в публикации.
Ситуация вокруг Гренландии
С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В ответ Трамп ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.