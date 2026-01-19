Рейтинг@Mail.ru
WSJ назвал главный страх Европы в ситуации с Гренландией
09:10 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/wsj-2068694888.html
WSJ назвал главный страх Европы в ситуации с Гренландией
Ряд лидеров ЕС опасаются, что, если президент США Дональд Трамп заполучит Гренландию, следующими могут стать другие европейские территории, пишет газета Wall... РИА Новости, 19.01.2026
в мире
гренландия
сша
европа
дональд трамп
евросоюз
нато
гренландия
сша
европа
WSJ назвал главный страх Европы в ситуации с Гренландией

WSJ: ЕС боится, что Трамп будет добиваться других территорий после Гренландии

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Ряд лидеров ЕС опасаются, что, если президент США Дональд Трамп заполучит Гренландию, следующими могут стать другие европейские территории, пишет газета Wall Street Journal.
«
"Некоторые лидеры ЕС, многие из которых являются членами НАТО, опасаются, что если блок позволит Трампу взять под контроль Гренландию, другие европейские территории могут стать следующими", - пишет издание.
Wall Street Journal добавляет, что такая ситуация также ставит под угрозу неприкосновенность военного альянса и может сказаться на ситуации с Украиной.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В миреГренландияСШАЕвропаДональд ТрампЕвросоюзНАТО
 
 
