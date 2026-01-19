Рейтинг@Mail.ru
В Иваново будут судить коммерсанта по делу о 30-миллионной взятке
16:56 19.01.2026
В Иваново будут судить коммерсанта по делу о 30-миллионной взятке
В Иваново будут судить коммерсанта по делу о 30-миллионной взятке - РИА Новости, 19.01.2026
В Иваново будут судить коммерсанта по делу о 30-миллионной взятке
Фактический руководитель двух коммерческих организаций, обвиняемый в передаче бывшему начальнику департамента ЖКХ Ивановской области взятки на 30 миллионов...
происшествия
ивановская область
россия
иваново
ивановская область
россия
иваново
происшествия, ивановская область, россия, иваново
Происшествия, Ивановская область, Россия, Иваново
В Иваново будут судить коммерсанта по делу о 30-миллионной взятке

Коммерсанта, передавшего ивановскому экс-чиновнику взятку в 30 млн руб, ждет суд

РЯЗАНЬ, 19 янв - РИА Новости. Фактический руководитель двух коммерческих организаций, обвиняемый в передаче бывшему начальнику департамента ЖКХ Ивановской области взятки на 30 миллионов рублей, предстанет перед судом, сообщила прокуратура региона.
"Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического руководителя двух коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства. Он обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)… Уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд города Иваново для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
По версии следствия, деньги предназначались за покровительство при заключении договоров Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов. Всего по такой схеме заключен 21 договор на общую сумму более 300 миллионов рублей. За это с 2019 по 2023 годы обвиняемый передал 30 миллионов рублей начальнику областного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
В отношении взяткополучателя, сейчас являющегося бывшим начальником департамента ЖКХ, ведется расследование, уточняет прокуратура.
Дмитрий Наумов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Суд во Владимире назначил экс-главе города Наумову восемь лет за взятку
